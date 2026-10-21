Tòa xét xử Mr Pips cùng 187 đồng phạm tại 3 điểm cầu

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Hơn 50 bị cáo sẽ bị xét xử tại điểm cầu trung tâm

Ngày 26/10 tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Với 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người liên quan, nhân chứng, bị hại sẽ tham gia phiên tòa, Tòa án quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại phòng xét xử lớn của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát), hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa.

Điểm cầu thành phần thứ 2 là hội trường của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;

Điểm cầu thứ 3 tại Hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an thành phố Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo hiện đang bị tạm giam.

Được biết, trong số 188 bị cáo, có 25 người đang được tại ngoại, 163 người bị tạm giam.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của Chủ tọa, Thẩm phán Trần Nam Hà.

Trong vụ án, bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Phó Đức Thắng (bố của Phó Đức Nam); Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Phó Đức Nam), Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam cùng bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Riêng Phó Đức Tuấn (cháu họ của Phó Đức Nam) bị xét xử tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”...

Thuê một tổ tư vấn cùng vận hành đường dây lừa đảo

Kết quả điều tra xác định, sau khi ra nước ngoài học hỏi cách làm, Mr Pips về nước xây dựng hệ sinh thái trên nhiều tỉnh, thành để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư forex (sàn đầu tư bất hợp pháp). Với vai trò chủ mưu cầm đầu, Mr Pips chịu trách nhiệm 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Còn Lê Khắc Ngọ, bị cáo buộc quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng...

Để “rửa tiền” Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Qua đó, Shark Bình đã rửa 318,9 tỷ đồng cho Nam.

Đáng chú ý, để vận hành đường dây lừa đảo, Mr Pips thuê một tổ tư vấn trong đó có luật sư, công an. Theo cáo trạng, từ 2021-2023, Mr Pips bị cáo buộc 13 lần chuyển tổng 6,4 tỷ đồng cho Phong để trả công cho Tổ tư vấn.

Phó Đức Nam đã dùng 141 tỷ đồng mua 78 miếng vàng nguyên khối, loại 1kg/miếng; 1 khối màu vàng hình con mèo, nặng 5.901 gram; 1 dây chuyền vàng, mặt dây vàng hình chữ nhật hình con mèo nặng 1.042 gram; 1 khối vàng hình con mèo nặng 38 gram; 1 khối vàng hình con chó nặng 46 gram. Số vàng của Phó Đức Nam bị thu còn có hàng trăm miếng SJC loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ.

Ngoài ra, Mr Pips sử dụng 41 tỷ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD; sử dụng 1 tỷ đồng để mua 67.744 SGD với mục đích đầu tư, tích trữ, giữ giá đều với nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Phó Đức Nam còn mua 32 bất động sản với tổng giá trị 373 tỷ đồng nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản.