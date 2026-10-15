Tòa tuyên án tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong

Ngày 15/10, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long đã tuyên án vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong do tai nạn giao thông.

Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi), tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.T (sinh năm 2010) tử vong ngày 4/9/2024.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được người nhà dìu đến tòa.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo Trung, dẫn đến tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.T tử vong. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; các tình tiết giảm nhẹ gồm: Gia đình đã tự nguyện nộp 150 triệu đồng khắc phục hậu quả, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời, tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 246 triệu đồng. Ngoài ra HĐXX cũng xác định công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường 150 triệu đồng cho đại diện gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, Trung điều khiển xe tải lưu thông trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân), Trung điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái để vượt xe bán tải lúc này đang dừng sát lề phải.

Thời điểm này, chiều ngược lại, hai xe đạp điện do em T.N.X.N và nạn nhân N.N.B.T điều khiển đi đến. Trên xe của em B.T còn chở theo một bạn khác.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa.

Phát hiện xe của Trung, N dừng xe gấp, xe của B.T chạy phía sau không kịp xử lý nên va vào xe của N.

Sau va chạm, em B.T ngã trên phần đường của mình và bị xe của Trung cán qua người. Hậu quả, em B.T tử vong.

Sau đó, vụ án không khởi tố hình sự với lý do không có sự việc phạm tội.

Ngày 28/4/2025, cha em B.T là Nguyễn Vĩnh Phúc đã dùng súng bắn bị cáo Trung rồi tự sát. Kết luận giám định xác định Trung bị tổn thương cơ thể 90%.

Đến ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long có quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngày 26/6/2025, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Trung.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, xảy ra tại Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Theo kết luận điều tra, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, VKSND huyện Trà Ôn về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các bị can gồm: Lê Quốc Việt, Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Hoàng Văn, cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn, đã nghỉ hưu; Nguyễn Quốc Khanh (cán bộ Công an xã Trà Ôn), cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly, Phó viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long, cựu Phó viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh, kiểm sát viên VKSND khu vực 3, tỉnh Vĩnh Long, cựu kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn và Huỳnh Minh Trung, Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long, cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn.