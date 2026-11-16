Tòa tuyên án chung thân đối với 2 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips và Mr Hunter

3 bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (shark Bình).

HĐXX TAND TP Hà Nội xác định, bị cáo Phó Đức Nam và đồng phạm đã xây dựng một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo để dụ dỗ nhà đầu tư, gây ra 920 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.560 tỷ đồng.

Bị cáo Phó Đức Nam

Bị cáo Phó Đức Nam bị xác định đã phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng trong số này để mua 32 bất động sản, mua vàng, đô-la Mỹ, đô-la Singapore. Hành vi này của Nam bị xác định đã cấu thành tội “Rửa tiền.”

Bị cáo Lê Khắc Ngọ

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã tiếp tay đắc lực cho Phó Đức Nam phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên bị cơ quan tố tụng kết luận có vai trò đồng phạm tích cực, cùng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, tài sản chiếm đoạt là gần 340 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có và nhằm đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã sử dụng gần 200 tỷ đồng để mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Hành vi này của Lê Khắc Ngọ bị xác định là đã phạm tội: “Rửa tiền”.

HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam tù chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung tù chung thân. Tuyên bị cáo Lê Khắc Ngọ tù chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 11 năm tù vể tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung tù chung thân. Ngoài mức phạt tù, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Phó Đức Nam phải bồi thường gần 822 tỷ đồng (2/3 số tiền lừa đảo) và bị cáo Lê Khắc Ngọ phải bồi thường hơn 510 tỷ đồng (1/3 số tiền lừa đảo).

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình

Đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng. Cụ thể, từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022 có tổng số 150 bị hại đã chuyển gần 214 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình 10 năm tù về tội: “Rửa tiền”. T.H