Tòa tuyên án 65 bị cáo trong vụ án Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Theo đó, 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường bị phạt 20 năm tù và Ngô Văn Vinh 7 năm 6 tháng tù; 2 cựu Phó Viện trưởng là Dương Văn Lương 10 năm tù, Lâm Văn Thành 10 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hoài (cựu Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị tuyên phạt 16 năm tù; bị cáo Đặng Thị Hòa (nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương; vợ bị cáo Trần Văn Trường) bị tuyên phạt 8 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Toàn cảnh các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 16 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và 10 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”; tổng hợp hình phạt chung, buộc bị cáo Mai Anh phải chấp hành 30 năm tù.

Chồng của Mai Anh là bị cáo Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Đông phải chấp hành 19 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù về các tội danh: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”; “Đánh bạc”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là trong lĩnh vực giám định tư pháp và hoạt động tố tụng.

Các bị cáo đã lợi dụng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội một cách có hệ thống, diễn ra trong thời gian dài, xâm phạm đến nhiều quan hệ pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật. Vì vậy, phải áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc đối với các bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị tuyên phạt 30 năm tù.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai Anh đóng vai trò trung tâm của các hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, tinh vi, xảo quyệt, có sự phân công vai trò chặt chẽ cho các đối tượng "đàn em". Bản thân bị cáo Mai Anh phạm nhiều tội, có nhân thân xấu, chưa thực sự thành khẩn, nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Theo bản án sơ thẩm, hồi 23 giờ 45 phút ngày 7/6/2025, tại khu vực trạm dịch vụ bờ biển Hubway 13, bãi biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Đông có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho một số đối tượng, trong đó có Trần Quốc An - nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Văn Đông tang vật là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, có 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cùng khách sạn với vợ chồng Đông và Mai Anh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi chữa bệnh bắt buộc của vợ chồng Mai Anh, cơ quan chức năng đều thu được ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác định các hành vi “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đánh bạc”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” của các lãnh đạo, giám định viên, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương; của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc; của một số cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng và các bị can, bị cáo, bị án trong các vụ án hình sự.

Hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Văn Hùng liên quan đến việc tác động để làm sai lệch kết luận giám định pháp y tâm thần. Trong đó, Mai Anh bị xác định đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã dùng tiền và lợi ích vật chất (tổ chức đi du lịch và chi trả toàn bộ chi phí) để hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương theo tháng hoặc vào các dịp ngày lễ, ngày nghỉ, để các cán bộ, nhân viên này bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại Viện (được ở phòng riêng có điều hòa, cho 2 con nhỏ và người giúp việc vào ở chung; cho chồng là Lê Văn Đông thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị), tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào Viện trái pháp luật.

Ngoài ra, Mai Anh còn hối lộ bằng tiền để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y Tâm thần miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh, nhằm được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù.

Ngô Văn Vinh nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Bên cạnh đó, Mai Anh còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỉ đồng thông qua việc giới thiệu mình có thể tác động với các cơ quan và người tiến hành tố tụng, với Hội đồng giám định tâm thần để cho 2 người khác được đi giám định tâm thần và kết luận bị bệnh tâm thần để được đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận số tiền trên, Mai Anh không nhờ ai và không sử dụng số tiền này vào việc “chạy” kết luận giám định như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo cáo trạng, ông Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) đã nhận 4,6 tỷ đồng từ “bà trùm” Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh. Mục đích của việc này là để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù.

Bị cáo Trường còn nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của viện để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho “bà trùm” được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền ông Trường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, Mai Anh bị cáo buộc dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm.

“Bà trùm” này còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Cáo trạng xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng. Bị cáo còn phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã môi giới hối lộ 6 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.