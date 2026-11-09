Tòa tháp tại Saudi Arabia trúng đòn tấn công của Houthi

“Một tòa nhà hành chính thuộc Tập đoàn Saudi Aramco tại Riyadh đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công bất thành. Vụ việc khiến các mảnh vỡ rơi xuống, gây hư hại nhẹ cho tòa nhà. Rất may, không có thương vong nào được ghi nhận,” Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết trong thông báo ngày 8/11 giờ địa phương, theo AFP.

Tuy nhiên, hình ảnh tại hiện trường và lời kể của các nhân chứng cho thấy tòa tháp bị hư hại ở nhiều tầng, với cửa kính vỡ vụn, một phần mặt ngoài bằng kính bị phá hủy, để lộ kết cấu bên trong công trình.

Tòa nhà Aramco tại Riyadh, Arab Saudi, bị hư hại sau vụ tập kích ngày 8/11. Video: X/@Osint613

Lực lượng Houthi tại Yemen sau đó đã nhận trách nhiệm về loạt cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV. Theo người phát ngôn quân sự Yahya Saree, nhóm này đã tiến hành 4 chiến dịch quân sự, nhắm vào khu tài chính Riyadh, sân bay quốc tế King Khalid, các cơ sở lưu trữ dầu của Aramco và thành phố Abqaiq ở miền đông Saudi Arabia.

Về phía Riyadh, Thiếu tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía thủ đô, đồng thời phá hủy 2 bệ phóng tham gia vụ tập kích.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Giáo dục Saudi Arabia thông báo học sinh tại Riyadh sẽ trở lại trường học trực tiếp, chấm dứt nhiều tuần học từ xa do các đợt tấn công trước đó.

Tòa tháp Aramco nằm trong Khu Tài chính King Abdullah (KAFD), một trong những biểu tượng nổi bật của chương trình cải cách kinh tế và xã hội tại Saudi Arabia. Khu vực này tập trung nhiều tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại cao cấp và không gian xanh, đồng thời là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và các tập đoàn quốc tế như Goldman Sachs, Quỹ Đầu tư Công (PIF) và Sở Giao dịch Chứng khoán Saudi Arabia.

Các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia diễn ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen ngày càng nghiêm trọng, sau khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào năm 2022 đã đổ vỡ hồi tháng 7.

Trong những tháng gần đây, Houthi liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng của Saudi Arabia, bao gồm các nhà máy lọc dầu Ras Tanura và Rabigh, tổ hợp xử lý dầu Abqaiq, các sân bay và cơ sở quân sự. Đáng chú ý, một cuộc tấn công nhằm vào sân bay Riyadh ngày 10/10 được cho là khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Ở chiều ngược lại, các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cũng gây thương vong lớn. Theo ông Anees al-Asbahi, người phát ngôn cơ quan y tế do Houthi điều hành, ít nhất 33 người, trong đó có 8 phụ nữ và 13 trẻ em, thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào làng al-Shariyah, gần thủ đô Sanaa hôm 7/11. Ít nhất 39 người khác bị thương.

Ông al-Asbahi cho biết các cuộc tấn công nhắm vào nhà ở, đường sá, nhân viên y tế và các đội phòng vệ dân sự tại ngôi làng thuộc huyện Bani Hushaish, phía đông Sanaa.

Một ngày trước đó, cuộc tấn công nhằm vào một khu chợ đông đúc tại tỉnh Taiz cũng khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Houthi cáo buộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thực hiện vụ việc, trong khi lực lượng chính phủ Yemen cho rằng Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo vào địa điểm này.

Iran đã lên án các cuộc không kích gần đây của Saudi Arabia tại Yemen, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào khu chợ ở Taiz và làng al-Shariyah. Bộ Ngoại giao Iran gọi những hành động này là “vi phạm trắng trợn” luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên lập tức nối lại đối thoại. Trong khi đó, Qatar, Bahrain, Ai Cập và Syria cũng lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia.

Theo Liên Hợp Quốc, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 đổ vỡ hồi tháng 7, hơn 1.600 người đã thiệt mạng và hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột tại Yemen. Tính chung, cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỷ đã khiến hơn 22 triệu người tại quốc gia này cần được hỗ trợ nhân đạo.