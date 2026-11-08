Tòa tháp Saudi Aramco ở Riyadh bị tấn công

Tòa tháp Saudi Aramco tại Khu Tài chính King Abdullah ở Riyadh. (Ảnh: Bloomberg News)

Hãng tin AFP đưa tin Lực lượng vũ trang Yemen đã phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Ả Rập Xê-út sau các cuộc tấn công dữ dội của Ả Rập Xê-út vào Yemen ngày hôm trước. Nhiều nhân chứng nói với hãng tin rằng Khu Tài chính King Abdullah ở Riyadh đã bị nhắm mục tiêu, trong đó một người cho biết mục tiêu nhắm đến "chắc chắn là tòa tháp Saudi Aramco" trong khu vực.

Hai nhân chứng khác cũng báo cáo về thiệt hại đối với tòa nhà thuộc công ty năng lượng nhà nước Ả Rập Xê-út.

Hãng tin France 24 dẫn nguồn AFP đưa tin rằng tòa tháp Aramco đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Các video chưa được xác nhận lan truyền từ thủ đô Ả Rập Xê-út cho thấy cửa kính bị vỡ và thiệt hại trên nhiều tầng của tòa nhà.

Một quan chức Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út xác nhận rằng một tòa nhà hành chính thuộc Saudi Aramco đã bị trúng bom, và cho biết thêm rằng mảnh vỡ rơi xuống chỉ gây hư hại nhẹ cho công trình.

Trong khi đó, liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy hai tên lửa đạn đạo được phóng về phía Riyadh.

Một số báo cáo cho rằng thiệt hại đối với tòa nhà Aramco có thể là do mảnh vỡ từ các tên lửa đánh chặn gây ra.

Nh.Thạch