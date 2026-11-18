Theo báo cáo cập nhật sau cuộc gặp nhà đầu tư mới công bố của Công ty Chứng khoán Vietcap, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) xác nhận đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng dự án VietinBank Tower.

Các khoản hạch toán liên quan, bao gồm lợi nhuận từ giao dịch, đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2026. Tuy nhiên, do yêu cầu bảo mật thông tin, ngân hàng không công bố cụ thể doanh thu, chi phí cũng như mức đóng góp ròng của thương vụ vào lợi nhuận quý III.

Thông tin này đánh dấu bước tiến mới nhất trong quá trình chuyển nhượng dự án, sau khi VietinBank từng đề cập đến kế hoạch bán VietinBank Tower hồi tháng 8/2026. Khi đó, ngân hàng cho biết đã chốt phương án chuyển nhượng dự án cho một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Các thủ tục pháp lý liên quan đã hoàn tất và hai bên dự kiến ký hợp đồng ngay trong tháng 8.

Dù thương vụ đã hoàn tất, danh tính doanh nghiệp nhận chuyển nhượng và giá trị giao dịch vẫn chưa được công bố.

Dự án VietinBank Tower đình trệ 16 năm. Ảnh: H.H.

16 năm dang dở của VietinBank Tower

Nằm tại lô đất TM01 khu đô thị mới Ciputra (gần cầu Thăng Long), VietinBank Tower là một trong những dự án nổi tiếng nhất thị trường bất động sản Hà Nội vì lịch sử "phơi mưa, phơi nắng" suốt 16 năm trời.

Dự án này có tên đầy đủ là "Toà nhà trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam", được đại hội đồng cổ đông của VietinBank thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng tại phiên họp thường niên năm 2013. Tại thời điểm đó, dự án có tổng mức đầu tư 10.267 tỷ đồng, quy mô 29.923 m2 đất, gồm 2 toà tháp cao 48 tầng và 68 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 244.776 m2 (với phần nổi) và 105.068 m2 (với phần hầm).

Được chính thức thông qua vào năm 2013, nhưng trên thực tế, VietinBank đã rót tiền vào dự án này từ năm 2010. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2010 của nhà băng này ghi nhận khoản giải ngân 226 tỷ đồng cho dự án. Năm 2011, số tiền giải ngân tăng lên 433 tỷ đồng, trở thành khoản đầu tư xây dựng lớn nhất năm.

Năm 2012, VietinBank thay đổi cách phân loại chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Thay vì thuyết minh chi tiết từng dự án, ngân hàng đổi sang ghi tổng chi phí đầu tư xây dựng các công trình theo khu vực (Bắc - Trung - Nam). Khoản đầu tư các công trình tại miền Bắc (bao gồm VietinBank Tower) ghi nhận giá trị 1.641 tỷ đồng.

Kể từ đây, VietinBank duy trì cách phân loại này nên không tách riêng khoản giải ngân thực sự cho dự án VietinBank Tower. Dù vậy, giá trị mục đầu tư các công trình tại miền Bắc (bao gồm VietinBank Tower) vẫn tăng trong nhiều năm.

Cụ thể, từ năm 2013 đến năm 2025, giá trị đầu tư các công trình tại miền Bắc tăng từ 2.829 tỷ đồng lên 5.443 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn tăng mạnh nhất là 2013-2016 với tốc độ tăng trưởng hàng chục % mỗi năm: năm 2013 tăng 72% (đạt 2.829 tỷ đồng), năm 2014 tăng 19% (đạt 3.376 tỷ đồng, sau hiệu chỉnh lên 3.480 tỷ đồng), năm 2015 tăng 28% (đạt 4.954 tỷ đồng), năm 2016 tăng 11% (đạt 4.954 tỷ đồng).

Từ năm 2017 trở đi, giá trị đầu tư các công trình tại miền Bắc tăng "nhỏ giọt", phổ biến 1-2%/năm, cao nhất là 4% vào năm 2018 và thấp nhất là 0,4% vào năm 2025. Thậm chí vào năm 2017 và năm 2020, giá trị đầu tư còn suy giảm vài chục tỷ đồng so với năm liền kề trước đó.

Xu hướng này cho thấy quy mô đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh đã gần như chững lại. Đến ngày 30/6/2026, khoản mục đầu tư các công trình tại miền Bắc đạt 5.508 tỷ đồng, chỉ tăng 1,2% so với cuối năm 2025.

Tuy nhiên, do VietinBank không thuyết minh riêng khoản đầu tư vào VietinBank Tower, chưa thể xác định chính xác số vốn ngân hàng đã rót vào dự án qua từng năm. Vì vậy, con số 5.508 tỷ đồng cũng không thể được xem là giá trị vốn đầu tư riêng của VietinBank Tower.