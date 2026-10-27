Tòa thánh Vatican xác nhận Giáo hoàng Leo XIV thăm Mỹ Latinh vào tháng 11

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Thông báo được đưa ra hai tuần sau khi Giáo hoàng được phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải tại Bệnh viện Agostino Gemelli, ngày 13/10. Trước đó, Giáo sư Stefano Margaritora, bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho Giáo hoàng, đã cho phép Giáo hoàng di chuyển bằng đường hàng không.

Bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh: “Tôi rất vui khi có thể trở lại châu lục nơi tôi đã trải qua nhiều thời khắc trong cuộc đời mình”. Giáo hoàng Leo XIV, người từng có nhiều năm hoạt động tại Peru, hy vọng chuyến thăm sẽ tạo cơ hội để mọi người mở lòng với nhau và củng cố tình đoàn kết.

Lịch trình chuyến thăm Mỹ Latinh của Giáo hoàng Leo XIV được giữ nguyên, bất chấp những lo ngại trước đó về cường độ hoạt động cao, với nhiều chặng di chuyển bằng máy bay và trực thăng trên tổng quãng đường khoảng 6.000 km.