“Tòa soạn số” đến với công chúng

Trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, gian hàng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa mang đến cho khách tham quan trải nghiệm đầy thú vị khi được thử sức làm báo trong môi trường chuyên nghiệp. Không chỉ cung cấp không gian tương tác, gian hàng đã mở ra góc nhìn chân thực về bước chuyển mình mạnh mẽ của những người làm báo địa phương trong kỷ nguyên số.

Gian hàng bố trí một trường quay mini với hệ thống âm thanh, ánh sáng và phông nền đồng bộ. Khách tham quan có thể trải nghiệm cảm giác đứng trước máy quay để dẫn một bản tin hoặc chương trình truyền hình. Hệ thống camera 360 độ với những góc ghi hình độc đáo và tính năng quét mã QR để nhận ảnh ngay cũng giúp mang lại trải nghiệm tương tác hiện đại cho người tham quan.

Điểm nhấn công nghệ tại gian hàng là trường quay dành cho một người dẫn; hệ thống camera PTZ có khả năng linh hoạt điều chỉnh góc quay và theo dõi chủ thể. Các giải pháp kết nối không dây cũng giúp giải phóng không gian tác nghiệp, làm giảm thao tác thủ công trong quá trình sản xuất nội dung...

Khách tham quan xem lại video sau khi "tác nghiệp" với camera 360 độ.

Lần đầu tự tay thao tác các thiết bị truyền hình, anh Đỗ Hoàng Đức Thịnh (kỹ thuật viên tại gian hàng FPT) chia sẻ: “Ban đầu, tôi khá bỡ ngỡ với các loại máy móc chuyên dụng. Nhưng sau khi trực tiếp trải nghiệm cách sản xuất một bản tin, tôi thực sự ấn tượng với công nghệ làm báo hiện đại”.

Không gian tương tác sinh động này có sự đồng hành của Công ty TNHH Nghe nhìn Nam Long - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quốc Hồng - Giám đốc chi nhánh cho biết: "Tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm nay, đơn vị mang đến các thiết bị hỗ trợ trường quay một người dẫn và cân chỉnh màu sắc khâu hậu kỳ. Đây là các giải pháp giúp những người làm báo tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung đa phương tiện”.

Khách tham quan gian hàng tìm hiểu về thiết bị cân chỉnh màu sắc ở khâu hậu kỳ.

Không chỉ giới thiệu các thiết bị làm báo chuyên nghiệp, không gian trải nghiệm tại gian hàng còn hé mở những công đoạn thầm lặng phía sau ống kính. Trực tiếp quan sát quy trình làm báo, bà Trương Thị Minh (phường Nam Nha Trang) hào hứng: “Tôi rất thích xem các bản tin thời sự. Hôm nay, được tận mắt thấy những máy móc, công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất chương trình, tôi thấy rất tuyệt vời. Qua đó, tôi cũng trân trọng hơn công việc của người làm báo”.

Phóng viên Nguyễn Minh Nhật Quỳnh Mai, người hỗ trợ khách tham quan tại gian hàng chia sẻ: “Nhiều người xem các bản tin truyền hình nhưng chưa hiểu rõ cách tạo ra chúng. Qua gian hàng này, công chúng sẽ phần nào hiểu được vai trò của biên tập viên, kỹ thuật viên... - những người ở phía sau góp phần làm ra sản phẩm báo chí hoàn chỉnh”.

Đoàn viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa hỗ trợ khách tham quan trải nghiệm camera 360 độ.

Về định hướng phát triển, ông Trần Đình Hồng Thanh - Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ (Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa) cho biết: “Thông qua gian hàng, chúng tôi mong muốn công chúng hiểu hơn việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nội dung và truyền tải thông tin. Các giải pháp như hình ảnh 4K, kết nối không dây và trí tuệ nhân tạo đang góp phần mở rộng khả năng sản xuất nội dung đa phương tiện, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng”.

Một du khách nước ngoài trải nghiệm sử dụng camera 360 độ.

Những nỗ lực đổi mới ấy hiển hiện rõ qua sự hào hứng của khách tham quan tại gian hàng. Không gian trải nghiệm hiện đại không chỉ đưa tòa soạn chuyên nghiệp đến gần công chúng hơn, mà còn cho thấy nỗ lực chuyển mình không ngừng của những người làm báo địa phương nhằm phục vụ khán, thính giả và bạn đọc ngày một tốt hơn.