Tòa soạn Brazil đưa YouTube thành trọng tâm hoạt động báo chí

Tại miền Nam Brazil, ngày càng nhiều khán giả tiếp cận tin tức thông qua YouTube thay vì truy cập trực tiếp các trang báo điện tử. Sự thay đổi này đặt ra thách thức đối với GZH, thương hiệu tin tức kỹ thuật số chủ lực của tập đoàn truyền thông Grupo RBS, trong việc duy trì kết nối với độc giả.

Thay vì chỉ sử dụng YouTube để đăng lại những nội dung đã xuất bản trên website, GZH quyết định xây dựng một mô hình sản xuất báo chí trực tiếp hằng ngày, được thiết kế riêng cho nền tảng video này.

Hiện nay, đơn vị sản xuất khoảng 80 chương trình phát trực tiếp mỗi tuần, tập trung vào các chủ đề thời sự và thể thao, đồng thời khuyến khích khán giả tham gia thảo luận.

Mục tiêu của chiến lược là hình thành thói quen theo dõi tin tức ở người xem. Thay vì chỉ xem những video riêng lẻ, khán giả được khuyến khích quay lại với các chương trình quen thuộc vào những khung giờ cố định mỗi ngày.

Chương trình Bate-Bola của GHZ chuyên phân tích bóng đá sau trận và giao lưu trực tiếp với khán giả. ﻿Ảnh: INMA

Kết hợp báo chí truyền thống và nội dung số

Hoạt động trên YouTube của GZH được xây dựng dựa trên hai hướng triển khai chính, kết hợp thế mạnh của báo chí truyền thống với những định dạng nội dung dành riêng cho môi trường số.

Ở hướng thứ nhất, GZH tận dụng hệ thống chương trình của Rádio Gaúcha, một trong những thương hiệu phát thanh có lịch sử lâu đời tại khu vực. Các chương trình phát thanh trực tiếp được phát đồng thời trên YouTube, với sự tham gia của phóng viên tại trường quay và hiện trường.

Cách làm này giúp GZH nhanh chóng mở rộng hoạt động sản xuất video mà không phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống nội dung. Đồng thời, đơn vị vẫn phát huy được uy tín và kinh nghiệm báo chí đã tích lũy qua nhiều năm của thương hiệu phát thanh.

Hướng thứ hai tập trung vào các chương trình được phát triển riêng cho YouTube, dựa trên dữ liệu về khán giả và cách người dùng tiếp nhận nội dung trên nền tảng.

Hai chương trình tiêu biểu là Conversas Cruzadas, chuyên về tranh luận chính trị hằng ngày, và Bate-Bola, tập trung phân tích bóng đá sau các trận đấu.

Cả hai đều kết hợp thảo luận trực tiếp với sự tham gia của khán giả. Một số số phát sóng đạt gần 150.000 lượt xem, cho thấy sức hút của những nội dung chuyên sâu về các vấn đề địa phương khi được thể hiện dưới hình thức video.

Biến người xem thành người tham gia

Một điểm quan trọng trong mô hình của GZH là đưa tương tác với khán giả trở thành một phần của hoạt động sản xuất nội dung, thay vì chỉ xem đây là tính năng bổ trợ.

Trong các chương trình trực tiếp, nhà báo phản hồi bình luận, trả lời câu hỏi và đưa ý kiến của người xem vào cuộc thảo luận ngay khi chương trình đang diễn ra.

Cách tiếp cận này tạo ra sự kết nối hai chiều giữa tòa soạn và công chúng, giúp người xem không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có cơ hội tham gia vào quá trình trao đổi về các vấn đề đang được quan tâm.

Theo thống kê của GZH, riêng năm 2025, kênh YouTube của đơn vị ghi nhận hơn 5 triệu tin nhắn trong các cuộc trò chuyện trực tiếp. Con số này phản ánh mức độ tương tác đáng kể và cho thấy khả năng hình thành cộng đồng khán giả xung quanh các chương trình báo chí.

Tái tổ chức tòa soạn theo hướng ưu tiên video

Để duy trì khoảng 80 chương trình trực tiếp mỗi tuần, GZH phải thay đổi đáng kể cách tổ chức hoạt động sản xuất tin tức.

Từ mô hình tòa soạn chủ yếu ưu tiên nội dung văn bản, đơn vị chuyển sang quy trình làm việc chú trọng phát trực tuyến và sản xuất video. Các trường quay được trang bị hệ thống nhiều camera để phục vụ chương trình trực tiếp hằng ngày. Phóng viên cũng được trang bị phương tiện và kỹ năng cần thiết để đưa tin bằng video ngay tại hiện trường.

Quy trình biên tập được điều chỉnh nhằm rút ngắn thời gian xử lý, chỉnh sửa và phân phối nội dung trên nhiều định dạng khác nhau.

Các yếu tố như hình ảnh đại diện video, cách cắt ghép những đoạn nội dung ngắn và sắp xếp danh sách phát cũng được tính toán ngay từ khâu sản xuất. Điều này giúp mỗi sản phẩm báo chí phù hợp hơn với cách người dùng tìm kiếm và xem nội dung trên YouTube.

Tăng trưởng lượt xem và mở rộng nguồn thu

Chiến lược chuyển hướng sang video mang lại những kết quả đáng chú ý trong năm 2025. Theo số liệu của GZH, kênh YouTube của đơn vị đạt 167 triệu lượt xem và tổng thời gian xem vượt 31 triệu giờ. Số người đăng ký tăng lên 869.000, cao hơn 29% so với năm trước.

Mức độ tương tác cũng được duy trì ở mức cao. Trung bình, mỗi chương trình phát trực tiếp ghi nhận hơn 1.000 lượt tương tác từ khán giả.

Không chỉ mở rộng lượng người xem, hoạt động này còn tạo ra nguồn thu cho GZH. Mô hình video và phát sóng trực tiếp đã thu hút hàng chục khách hàng quảng cáo, mở ra hướng khai thác thương mại có khả năng mở rộng cùng quy mô khán giả.

Những kết quả trên cho thấy báo chí địa phương vẫn có thể phát triển mạnh trên các nền tảng toàn cầu nếu biết khai thác lợi thế về thông tin bản địa, uy tín biên tập và khả năng tương tác trực tiếp với công chúng.

Với GZH, YouTube không còn đơn thuần là nơi đưa các sản phẩm báo chí đến gần độc giả hơn. Nền tảng này đã trở thành một phần trung tâm trong hoạt động sản xuất, phân phối và kinh doanh nội dung của tòa soạn.