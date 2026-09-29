Tòa sơ thẩm tuyên án vụ tranh chấp cổ đông tại Naviland

Từ chủ trương tăng vốn

Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần Naviland được thành lập và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 7/8/2015 gồm các cổ đông: Nguyễn Anh Đào (50% cổ phần); Lưu Vũ Hưng (17% cổ phần); Quách Học Tâm (17% cổ phần); Nguyễn Huy Linh (16% cổ phần) vốn điều lệ ghi 9 tỷ đồng.

Ngày 14/9/2017, các cổ đông Lưu Vũ Hưng, Quách Học Tâm, Nguyễn Huy Linh chuyển toàn bộ cổ phần cho bà Sỳ Cún Lìn. Cổ đông Nguyễn Anh Đào chuyển 1% cổ phần cho bà Sỳ Cún Lìn và chuyển 1% cho bà Dương Thị Phương Tuyền.

Quang cảnh phiên tòa

Nhân sự được bầu lại, bà Dương Thị Phương Tuyền làm đại diện pháp luật, kiêm giám đốc. Tỷ lệ cổ phần sau cơ cấu: bà Lìn chiếm 51%, ông Đào chiếm 48%, bà Tuyền chiếm 1%. Cùng ngày, Đại hội đồng cổ đông ra Nghị quyết số 04/2017/NQ-NVL.2017 tăng vốn điều lệ từ 9 tỷ lên 120 tỷ đồng.

Ngày 5/3/2018, Công ty Naviland phát hành “Giấy chứng nhận vốn góp” số 0503-1/2018/GCN-NVL cho ông Nguyễn Anh Đào xác nhận đã góp đủ 57 tỷ 600 triệu đồng, chiếm 48% vốn điều lệ công ty. Và “Giấy chứng nhận vốn góp” số 0503-2/2018/GCN-NVL cho bà Dương Thị Phương Tuyền, đã góp đủ giá trị vốn góp với số tiền 1,2 tỷ đồng, chiếm 1% vốn điều lệ công ty. Cả hai giấy xác nhận đều thể hiện ngày hoàn thành góp vốn là 5/3/2018.

Ngày 18/5/2020, bà Sỳ Cún Lìn lập “Hợp đồng chuyển nhượng” số 01/HĐCN chuyển nhượng toàn bộ 6.120 triệu cổ phần, giá 61 tỷ 200 đồng cho bà Phạm Thị Mỹ Duyên. Hợp đồng đã hoàn tất, bà Duyên trở thành cổ đông lớn nhất tại Công ty Naviland.

Không có góp vốn thực

Quá trình vận hành, kiểm tra sổ sách Công ty Naviland bà Duyên phát hiện dòng tiền bất thường, có căn cứ cho thấy ông Đào, bà Tuyền không dùng tiền cá nhân để góp vốn thực nhằm tăng vốn điều lệ công ty từ 9 tỷ lên 120 tỷ.

Năm 2024, bà Duyên khởi kiện vụ án ra TAND tỉnh Bình Dương (nay là TAND TP.HCM) cho rằng, ông Đào và bà Tuyền không góp vốn thực, yêu cầu Tòa tuyên hủy hai "Giấy chứng nhận vốn góp" của ông Đào, bà Tuyền ngày 5/3/2018.

Hai giấy xác nhận góp vốn khống cấp cho ông Đào, bà Tuyền bị Tòa hủy.

Ngày 3/9, TAND TP.HCM xét xử và ban hành bản án số 117/2026/HDTP-ST. HĐXX nhận định: “Căn cứ khoản 1, Điều 91 và Điều 198, Bộ luật Tố tụng dân sự, có đủ cơ sở xác định 54 tỷ 390 triệu đồng không phải vốn mới do ông Đào, bà Tuyền thực tế đưa vào Naviland. Mà dòng tiền có nguồn gốc từ chính Naviland được chuyển qua tài khoản bà Trâm, bà Tuyền rồi quay lại tài khoản Naviland dưới hình thức góp vốn. Việc luân chuyển tiền không làm tăng tổng tài sản thực tế của Naviland, do đó không có vốn thực góp tăng thêm tương ứng 53 tỷ 280 triệu đồng đứng tên Nguyễn Anh Đào và 1 tỷ 110 triệu đồng đứng tên bà Dương Thị Phương Tuyền”.

Trên cơ sở hồ sơ, căn cứ quy định pháp luật, HĐXX TAND TP.HCM xác định các “Giấy chứng nhận vốn góp” số 0503-1/2018/GCN-NVL cấp cho ông Nguyễn Anh Đào và “Giấy chứng nhận vốn góp” số 0503-2/2018/GCN-NVL cấp cho Dương Thị Phương Tuyền không có giá trị đối với phần vốn tăng thêm vì không có thực góp. HĐXX tuyên quyết định tuyên hủy hai giấy chứng nhận trên.