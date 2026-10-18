Tỏa sáng vai trò phụ nữ Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội, ngày 16/10. Ảnh: Dân Chủ

Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ trên mọi trận tuyến

Trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, phụ nữ luôn có những đóng góp quan trọng. Từ chiến đấu, phục vụ chiến đấu đến công tác hậu cần, thông tin liên lạc, y tế..., các thế hệ phụ nữ đã không quản gian khổ, hy sinh, góp phần làm nên những chiến công vẻ vang của dân tộc. Trong thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, vai trò của phụ nữ Quân đội tiếp tục được mở rộng. Các chị có mặt ở nhiều lĩnh vực từ tham mưu, chính trị, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ, y tế đến đối ngoại quốc phòng và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Giai đoạn 2020-2025, phong trào phụ nữ toàn quân tiếp tục phát triển với hơn 90.000 hội viên, hơn 2.000 tổ chức Hội Phụ nữ và 1.015 mô hình hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị, nâng cao chuyên môn, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ quản lý, chỉ huy đạt 27,7% so với tổng số cán bộ nữ; 3 nữ sĩ quan được thăng quân hàm cấp tướng.

Trong nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của nữ quân nhân được ứng dụng vào thực tiễn. Ngày càng nhiều chị tham gia làm chủ công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt, nữ quân nhân Việt Nam ngày càng để lại dấu ấn tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong môi trường quốc tế, các chị còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng sở tại, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phụ nữ Bộ đội Biên phòng góp sức dựng xây biên cương, vun đắp “thế trận lòng dân”

Trong đội ngũ phụ nữ Quân đội, nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng công tác trong môi trường đặc thù. Địa bàn hoạt động trải dài từ vùng núi cao, biên giới đất liền đến cửa khẩu, cảng biển; nhiều nơi giao thông đi lại khó khăn, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, khí hậu khắc nghiệt và xa gia đình. Vì thế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, những người phụ nữ mang quân hàm xanh không chỉ cần chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, mà còn phải có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ và khả năng thích ứng cao. Ở nhiều vị trí, nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng vừa là người lính thực hiện nhiệm vụ, vừa là cán bộ gần dân, hiểu dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới. Ảnh: Ngọc Hà

Nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng có mặt ở nhiều lĩnh vực: tham mưu, nghiệp vụ, đối ngoại, kiểm tra, kiểm soát, phiên dịch, giảng dạy, thông tin, cơ yếu, văn thư, bảo mật, tài chính, hậu cần, quân y, báo chí, điện ảnh, bảo tàng, nghệ thuật... Ở mỗi cương vị, các chị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiều nữ cán bộ trực tiếp tham gia các chuyên án, vụ án; thu thập, xác minh, xử lý thông tin; đấu tranh với các đối tượng phạm tội mua bán người, ma túy và các loại tội phạm khác; phối hợp giải cứu, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân. Sự kiên trì, tinh tế, khả năng nắm bắt tâm lý và gần gũi với phụ nữ, trẻ em giúp các chị phát huy tốt vai trò trong tiếp cận, xác minh thông tin, vận động và hỗ trợ nạn nhân.

Tại các cửa khẩu, cảng biển, nữ quân nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, kiểm thể, phiên dịch, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, vừa bảo đảm chặt chẽ yêu cầu về an ninh, trật tự, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh. Công việc ấy đòi hỏi sự chính xác, kỷ luật, trách nhiệm, khả năng giao tiếp và trình độ ngoại ngữ. Trong công tác đối ngoại, nhiều nữ quân nhân còn tham gia giao lưu, hội đàm, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ở các đơn vị cơ sở, những nữ quân nhân làm công tác quân y vừa bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, vừa trực tiếp khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Những nữ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thường xuyên xuống địa bàn, đến từng hộ dân, nhất là phụ nữ và trẻ em, tuyên truyền pháp luật, phòng, chống mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ những công việc cụ thể ấy, các chị từng bước tạo dựng niềm tin, sự gắn bó với nhân dân, góp phần vun đắp “thế trận lòng dân” nơi biên giới.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới. Ảnh: Thúy An

Đặc biệt, tình cảm và trách nhiệm ấy được thể hiện rõ qua các chương trình chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2017, các tổ chức Hội Phụ nữ trong Bộ đội Biên phòng đã chủ động giúp đỡ trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân và con em gia đình quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ. Từ năm 2021, thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, phụ nữ Bộ đội Biên phòng đã nhận hỗ trợ, đỡ đầu 57 cháu, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; trong đó, có 21 cháu mồ côi do Covid-19 và 36 cháu mồ côi vì các nguyên nhân khác. Đến nay, 10 cháu đã đủ 18 tuổi, có thể tự lập; 47 cháu tiếp tục được các tổ chức Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng đồng hành, hỗ trợ.

Không chỉ hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng, cán bộ, hội viên phụ nữ còn thường xuyên đến nhà thăm hỏi, chăm lo đời sống, động viên, kèm cặp việc học tập; tặng quà, nhu yếu phẩm vào các dịp lễ, Tết, năm học mới. Với những cháu ở vùng biên giới xa xôi, phụ nữ Bộ đội Biên phòng phối hợp với đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ các đồn, trạm trực tiếp nắm tình hình, chuyển kinh phí học tập và hỗ trợ nhu yếu phẩm. Vào dịp hè, nhiều cháu được đón về chăm sóc, kèm cặp, tham quan, trải nghiệm. Cùng với đó, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2021-2026, các tổ chức Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các đơn vị trong toàn lực lượng nâng bước 9.119 cháu, nuôi dưỡng 1.400 cháu.

Tại các đồn, trạm, nhiều nữ cán bộ, hội viên trực tiếp chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, hướng dẫn học tập, sinh hoạt cho những em nhỏ được Bộ đội Biên phòng nhận nuôi. Xa gia đình, xa con nhỏ, các chị gửi vào những đứa trẻ nơi biên giới tình yêu thương của người mẹ. Hình ảnh người phụ nữ mang quân hàm xanh sớm tối đưa đón các em đến trường, tối về tận tình hướng dẫn các em học bài tại đồn Biên phòng đã trở nên gần gũi với đồng bào các dân tộc. Từ mỗi việc làm giản dị ấy, các chị đang gieo niềm tin, nâng bước những mầm xanh vượt qua nghịch cảnh, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.