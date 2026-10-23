Tỏa sáng trước MU, cầu thủ trẻ Nico Paz lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn

Ngôi sao đang lên thu hút các câu lạc bộ châu Âu

Theo Caught Offside, Chelsea đã chính thức hỏi thăm về khả năng chiêu mộ tiền vệ tấn công người Argentina Nico Paz.

Cầu thủ 21 tuổi này, từng là thành viên của học viện Real Madrid, đã nổi lên như một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất Serie A sau khởi đầu ấn tượng tại Como.

Ảnh: IMAGO

Paz đã đóng góp 4 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo trong mùa giải này, thu hút sự quan tâm ngày càng tăng từ khắp châu Âu.

Các nguồn tin thân cận với người đại diện của cầu thủ tiết lộ rằng Chelsea coi anh là một khoản đầu tư dài hạn, tin rằng giá trị thị trường của anh có thể tăng vọt lên tới 100 triệu euro trong những năm tới. "Các câu lạc bộ nhìn thấy ở anh ấy một cầu thủ kết hợp giữa lối chơi thông minh và sự quyết liệt. Anh ấy đọc trận đấu trước hai bước".

Real Madrid vẫn giữ vai trò ảnh hưởng quan trọng.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất đối với bất kỳ thỏa thuận nào đều nằm trong tay Real Madrid. Gã khổng lồ Tây Ban Nha vẫn nắm giữ quyền kiểm soát đáng kể đối với tương lai của Paz, với điều khoản mua lại trị giá 9 triệu euro vào năm 2026 và 10 triệu euro vào năm 2027, cùng với điều khoản bán lại 50% từ lần chuyển nhượng ban đầu của anh đến Como.

Cấu trúc sở hữu chung này làm phức tạp bất kỳ cuộc đàm phán chuyển nhượng nào, vì cả Real Madrid và Como đều cần phải chấp thuận việc bán cầu thủ.

Các báo cáo cho thấy Inter Milan đã chuẩn bị một lời đề nghị trị giá 58 triệu euro, trong đó bao gồm việc đàm phán trực tiếp với Real Madrid để giành quyền sở hữu hoàn toàn cầu thủ này.

Các đối thủ tại Premier League cũng tham gia cuộc đua

Chelsea không phải là đội duy nhất ngưỡng mộ cầu thủ này. Arsenal và Tottenham Hotspur cũng đang theo dõi sát sao tình hình, cả hai câu lạc bộ đều cân nhắc việc đưa ra lời đề nghị vào tháng Giêng.

Spurs được cho là đã bị từ chối trong lần tiếp cận đầu tiên, trong khi sự quan tâm của Arsenal được cho là tập trung vào mong muốn của Mikel Arteta trong việc tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ.

Đối với Chelsea, Paz là một cầu thủ sở hữu sự sáng tạo và trưởng thành về chiến thuật, những phẩm chất thường thiếu trong quá trình tái thiết gần đây của họ.

Phong độ của Nico ở Ý đã chinh phục Chelsea. Tuy nhiên, cái khó khăn thực sự nằm ở mạng lưới phức tạp các điều khoản mua lại và bán lại của Real Madrid. Real Madrid có điều khoản ưu tiên mua lại Paz, song Chelsea vẫn rất tự tin gia nhập cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao này.