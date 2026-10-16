Tỏa sáng phẩm chất nữ quân nhân - lan tỏa nghĩa tình người lính biển

Phía sau những đóng góp ấy là hình ảnh người vợ, người mẹ của hai con nhỏ, luôn nỗ lực hài hòa giữa nhiệm vụ và trách nhiệm vun đắp hạnh phúc gia đình.

Khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm trên từng cương vị công tác

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn để khẳng định vai trò trên nhiều lĩnh vực.

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, những phẩm chất ấy tiếp tục được bồi đắp, trở thành động lực để mỗi nữ quân nhân không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phụ nữ Vùng Cảnh sát biển 3, nỗ lực, rèn luyện và chăm lo gia đình.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ BTL Vùng Cảnh sát biển 3, Thiếu tá Lê Thị Hồng Thắm đảm nhiệm vai trò kết nối, tập hợp hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo báo cáo thành tích năm 2026, trong công tác chuyên môn, chị tham mưu, phối hợp xây dựng quy chế phối hợp; tham gia biên soạn 5 giáo án huấn luyện chuyên ngành; đồng thời tham gia góp ý các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ môi trường biển.

Những nhiệm vụ này đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và ý thức không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Đối với công tác Hội, Thiếu tá Lê Thị Hồng Thắm chú trọng triển khai các hoạt động thiết thực, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ của đơn vị và nhu cầu của hội viên.

Thiếu tá Lê Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Phụ nữ BTL Vùng Cảnh sát biển 3.

Bởi hiệu quả công tác Hội không chỉ được thể hiện qua số lượng chương trình được tổ chức, mà quan trọng hơn là khả năng khơi dậy tinh thần tự giác, tăng cường đoàn kết và tạo động lực để mỗi hội viên phát huy năng lực.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác phụ nữ trong quân đội: không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực học tập, rèn luyện và đóng góp cho tập thể.

Đổi mới hoạt động Hội, lan tỏa nghĩa tình người lính biển

Theo báo cáo thành tích, Hội Phụ nữ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như chương trình “Khéo tay hay làm”, hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam, hoạt động về nguồn tại Khu di tích Liệt sĩ Võ Thị Sáu và mô hình “Ngôi nhà 1.000 đồng - Ngày thứ Sáu tái chế”.

Chương trình nghệ thuật Phụ nữ lực lượng vũ trang.

Đáng chú ý, hoạt động thu gom, phân loại, tái chế đã mang lại gần 6 triệu đồng; đồng thời thu gom khoảng 1.500 kg giấy, 1.066 kg nhựa, 80 kg sắt và 48 kg nhôm. Mô hình tiết kiệm theo hình thức luân chuyển vốn được duy trì với số vốn trung bình 15 triệu đồng mỗi tháng. Quỹ “Vòng tay nhân ái” được xây dựng trên tinh thần đóng góp 10.000 đồng mỗi hội viên mỗi tháng, góp phần phát huy tinh thần tương trợ trong tập thể.

Những mô hình này cho thấy hiệu quả của việc biến tuyên truyền thành hành động cụ thể. Mỗi phần đóng góp tuy không lớn nhưng khi được duy trì thường xuyên sẽ tạo nên nguồn lực thiết thực, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tá Lê Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Phụ nữ BTL Vùng Cảnh sát biển 3, chia sẻ: “Đối với chúng tôi, công tác Hội không chỉ là tổ chức các phong trào thi đua mà còn là dịp để mỗi hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sẻ chia và cùng nhau tiến bộ.

Thông qua những hoạt động thiết thực, Hội mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ quân đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, gắn bó với nhân dân”.

Cùng với các hoạt động nội bộ, Hội tích cực tham gia công tác thiện nguyện, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng và hưởng ứng các chương trình an sinh xã hội.

Phụ nữ Vùng Cảnh sát biển 3, bản lĩnh và trách nhiệm.

Theo báo cáo thành tích, Hội tham gia chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” tại Đồng Tháp với kinh phí 5 triệu đồng, cùng các hoạt động “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Phiên chợ 0 đồng” tại phường Rạch Dừa, TP.HCM.

Những việc làm ấy không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lính đối với cộng đồng, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

Với những đóng góp trong công tác, Thiếu tá Lê Thị Hồng Thắm được BTL Cảnh sát biển Việt Nam tặng Giấy khen theo Quyết định số 9003/QĐ-CSB ngày 27/8/2026; được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tặng Bằng khen theo Quyết định số 1698/QĐ-HLHPN ngày 9/10/2026.

Đây là sự ghi nhận đối với quá trình công tác và những nỗ lực của chị trên các cương vị được giao. Từ những mô hình thiết thực đến hoạt động hướng về cộng đồng, công tác Hội góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ quân đội trong xây dựng đơn vị vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Vẹn tròn trách nhiệm với đơn vị, vun đắp hạnh phúc gia đình

Phía sau những nhiệm vụ tại đơn vị, Thiếu tá Lê Thị Hồng Thắm còn là người vợ, người mẹ của hai con nhỏ. Chồng chị công tác tại Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc BTL Cảnh sát biển Việt Nam. Cả hai vợ chồng đều gắn bó với lực lượng, cùng thấu hiểu những đặc thù của môi trường quân ngũ và trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Trong những gia đình quân nhân, sự thấu hiểu và đồng hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi công việc đòi hỏi sự chủ động về thời gian và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, việc chăm sóc, nuôi dạy con nhỏ cũng đặt ra những trách nhiệm không nhỏ đối với mỗi thành viên trong gia đình.

Với người mẹ quân nhân, tình yêu dành cho con được thể hiện qua những điều bình dị: quan tâm đến việc học tập, rèn luyện, dạy con biết yêu thương, sống có trách nhiệm và trân trọng những giá trị tốt đẹp. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chị còn phải chủ động sắp xếp thời gian để chăm lo tổ ấm, đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành.

Khi cả hai vợ chồng cùng công tác trong lực lượng Cảnh sát biển, sự đồng cảm về nghề nghiệp trở thành điểm tựa để họ chia sẻ những lo toan, động viên nhau vượt qua khó khăn và cùng vun đắp hạnh phúc gia đình. Đó là sự sẻ chia trong công việc thường ngày, sự cảm thông khi nhiệm vụ đòi hỏi và những khoảng thời gian quý báu dành cho con.

Vợ chồng nữ Thiếu tá Lê Thị Hồng Thắm đang đồng hành cùng các con.

Gia đình không chỉ là nơi trở về sau những giờ công tác mà còn là hậu phương tinh thần, tiếp thêm nghị lực để mỗi người vững vàng thực hiện nhiệm vụ. Hạnh phúc được vun đắp từ tình yêu thương, sự tôn trọng và trách nhiệm chung của các thành viên, đồng thời cần có sự quan tâm, tạo điều kiện của tổ chức, đơn vị đối với đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Câu chuyện của Thiếu tá Lê Thị Hồng Thắm cho thấy vẻ đẹp của người nữ quân nhân không chỉ nằm ở tinh thần trách nhiệm trong công việc mà còn thể hiện qua sự tận tâm với gia đình, tình yêu dành cho con và ý thức xây dựng mái ấm hạnh phúc.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và những đóng góp của phụ nữ trong gia đình, xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Với nữ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, sự ghi nhận ấy còn là lời tri ân đối với những nỗ lực bền bỉ trong học tập, rèn luyện, công tác và chăm lo gia đình.

Từ công việc chuyên môn đến hoạt động Hội, từ những chương trình thiện nguyện đến việc vun đắp mái ấm, Thiếu tá Lê Thị Hồng Thắm góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Những việc làm thiết thực của chị cùng các nữ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đang góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, gắn bó với nhân dân và làm đẹp thêm hình ảnh người lính biển.

Nhân dịp 20/10, xin gửi tới Thiếu tá Lê Thị Hồng Thắm cùng toàn thể nữ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và vun đắp những mái ấm bình yên, hạnh phúc.