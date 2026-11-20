Phó Hiệu trưởng Ngô Tố Uyên tận tâm sáng tạo trong giáo dục

Nhà giáo Ngô Tố Uyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hợp Giang.

Trường Tiểu học và THCS Hợp Giang từ lâu đã trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh. Góp phần tạo nên những bước chuyển mình bền vững ấy có dấu ấn của Phó Hiệu trưởng Ngô Tố Uyên - người luôn mang trong mình tinh thần đổi mới, sự tận tụy và tình yêu thương dành cho các thế hệ học trò.

Với cô Ngô Tố Uyên, công tác quản lý giáo dục không đơn thuần là những mệnh lệnh hành chính khô cứng, mà là hành trình khơi dậy tiềm năng của cả thầy và trò. Gắn bó với bậc học đầu đời, nơi đặt những viên gạch nền móng cho nhân cách và tri thức của trẻ thơ, cô luôn trăn trở làm sao để mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự là một ngày vui. Từ những trăn trở ấy, cô đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, xây dựng các sáng kiến thiết thực, gắn liền với đời sống học đường. Tiêu biểu là sáng kiến cấp tỉnh về đổi mới cách thức tổ chức hoạt động thư viện nhằm phát triển văn hóa đọc, biến không gian đọc sách truyền thống thành điểm hẹn tri thức sinh động, khơi dậy niềm đam mê khám phá cho hàng nghìn học sinh. Cùng với đó, sáng kiến đổi mới công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, giúp phụ huynh yên tâm gửi gắm con em.

Năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cô Uyên còn thể hiện qua những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, xây dựng tập thể sư phạm Trường Tiểu học Hợp Giang, nay là Trường Tiểu học và THCS Hợp Giang đoàn kết, vững mạnh. Cùng với ban giám hiệu, cô chú trọng lan tỏa phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; khuyến khích đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, tự tin tham gia các sân chơi trí tuệ cấp quốc gia, quốc tế và đạt nhiều giải thưởng đáng ghi nhận. Dưới sự nỗ lực chung của tập thể nhà trường, Trường Tiểu học Hợp Giang 5 năm học liên tục giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hành trình cống hiến bền bỉ của cô giáo Ngô Tố Uyên cũng kết trái ngọt ngào với chuỗi thành tích ấn tượng: Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2023 và phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú năm 2024.

Với cô giáo Ngô Tố Uyên, phần thưởng lớn nhất sau hơn 30 năm gắn bó với phấn trắng bảng đen vẫn là ánh mắt sáng ngời của học trò và niềm tin yêu trọn vẹn của nhân dân địa phương.

Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt tiên phong đổi mới nơi vùng cao

Nhà giáo Nguyễn Thị Nguyệt, Trường THCS Đông Khê.

Gắn bó với mảnh đất Đông Khê giàu truyền thống cách mạng, cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt, Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS Đông Khê là hình ảnh tiêu biểu của người đảng viên, nhà giáo tận tâm, luôn lấy sự tiến bộ của học trò làm thước đo cho mọi nỗ lực.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số, cô Nguyệt sớm nhận ra rằng công nghệ chính là chiếc cầu nối giúp học sinh miền núi thu hẹp khoảng cách tri thức. Không ngại khó, ngại mới, cô miệt mài tự học, ứng dụng công nghệ thông tin vào từng bài giảng, biến những kiến thức vốn khô khan trở nên trực quan, sinh động. Năng lực chuyên môn của cô được khẳng định vững chắc qua những danh hiệu cao quý trong hai năm học gần đây: sáng kiến kinh nghiệm được công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng cấp tỉnh năm 2024; danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Cao Bằng năm 2024 và Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025. Trên cương vị Tổ trưởng chuyên môn, cô luôn sẵn lòng sẻ chia kinh nghiệm, dìu dắt đồng nghiệp trẻ cùng tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của nhà trường.

Không chỉ tỏa sáng trên bục giảng, cô Nguyễn Thị Nguyệt còn được đồng nghiệp quý trọng bởi tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đoàn thể và các hoạt động xã hội. Với trái tim nhân ái của người cô giáo vùng cao luôn hướng về những học sinh hoàn cảnh éo le, cô tích cực vận động, kết nối các nguồn lực xã hội hóa để trao quà, hỗ trợ học trò nghèo vượt khó, quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai và duy trì hiệu quả phong trào xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp.

Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen, biểu dương là “Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu”. Đặc biệt, năm 2025, cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thầy giáo Nông Đình Thuyên đưa công nghệ số đến với học trò vùng biên

Nhà giáo Nông Đình Thuyên, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bảo Lạc. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('fdaf5cd8d26aa9374bdf4347a6a10037')

Nơi phên dậu Bảo Lạc xa xôi, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bảo Lạc là mái nhà chung của hàng trăm học sinh con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Tại đây, thầy giáo Nông Đình Thuyên được nhắc đến như một người truyền cảm hứng đặc biệt, người đã kiên trì xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại ngoại ngữ của học trò vùng cao bằng tư duy đổi mới và công nghệ hiện đại.

Nhận thức sâu sắc đặc thù của học sinh nội trú phần lớn các em sống xa gia đình, điều kiện tiếp xúc với tiếng Anh còn hạn chế, thầy Thuyên luôn trăn trở tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp nhất. Thầy tiên phong ứng dụng chuyển đổi số, chủ động xây dựng kho học liệu điện tử và khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) vào thiết kế bài giảng môn Tiếng Anh. Nhờ những tiết học tương tác sinh động, gần gũi, học sinh dân tộc thiểu số dần tìm thấy niềm vui và sự tự tin khi giao tiếp ngoại ngữ. Thầy cũng tích cực hỗ trợ, hướng dẫn đồng nghiệp tiếp cận các nền tảng công nghệ mới để cùng nâng cao hiệu quả quản lý và giảng dạy.

Thành quả từ sự tận tâm ấy được chứng minh bằng những con số thuyết phục: chất lượng bộ môn Tiếng Anh do thầy phụ trách hằng năm luôn duy trì tỷ lệ đạt yêu cầu 100%, tỷ lệ học sinh khá, giỏi vượt chỉ tiêu đề ra. Trong hai năm học gần nhất (2024 - 2025 và 2025 - 2026), thầy trực tiếp bồi dưỡng nhiều học sinh vùng cao đạt giải cao tại các sân chơi trí tuệ như Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp tỉnh với giải nhì đầy tự hào. 5 năm liên tục, thầy đều có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, trong đó có sáng kiến được UBND tỉnh công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, thầy Nông Đình Thuyên cũng là một thủ lĩnh Đoàn Thanh niên đầy nhiệt huyết. Qua nhiều năm giữ cương vị Bí thư Chi đoàn, thầy luôn xung kích trong các hoạt động an sinh xã hội.

Với 5 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bằng khen của UBND tỉnh trong năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026, thầy giáo Nông Đình Thuyên thực sự là tấm gương sáng về tinh thần dấn thân, trách nhiệm và sáng tạo của thế hệ nhà giáo trẻ Cao Bằng.

Cô giáo Đinh Thị Thu Hà truyền lửa đam mê khoa học

Cô giáo Đinh Thị Thu Hà, Trường THPT Nà Bao.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với bục giảng vùng cao Nguyên Bình, cô giáo Đinh Thị Thu Hà, Tổ phó chuyên môn Tổ Khoa học Tự nhiên, Trường THPT Nà Bao luôn giữ trọn ngọn lửa đam mê với khoa học và lòng nhân ái sâu sắc dành cho những mảnh đời học trò kém may mắn.

Ở một ngôi trường miền núi còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị thực hành, việc khơi dậy niềm yêu thích đối với các môn khoa học tự nhiên và Vật lý đòi hỏi ở người thầy cô sự sáng tạo không ngừng. Cô Hà luôn kiên trì đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực thực chất của học sinh. 6 năm liền từ 2021 đến 2026, cô đều có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp cơ sở và cấp tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn giảng dạy. Không chỉ tận tình phụ đạo học sinh yếu kém, cô dành nhiều tâm huyết bồi dưỡng học sinh giỏi. Dưới sự dẫn dắt của cô, nhiều học sinh đã tự tin tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; đặc biệt trong hai năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026, đội tuyển học sinh giỏi Vật lý do cô ôn luyện liên tiếp gặt hái thành tích xuất sắc với giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích cấp tỉnh.

Điều khiến đồng nghiệp và học trò trân quý ở cô Đinh Thị Thu Hà còn là tấm lòng bao dung của một người cán bộ Công đoàn, Chữ thập đỏ tận tụy chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, nghĩa tình. Đặc biệt, chứng kiến cảnh nhiều học sinh mồ côi đứng trước nguy cơ dang dở việc học, từ năm học 2023 - 2024, cô phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường tự nguyện trích một phần lương hằng tháng để đỡ đầu thường xuyên cho 2 học sinh mồ côi từ lớp 10 đến hết lớp 12. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã lan tỏa hơi ấm tình người, tiếp thêm nghị lực để các em viết tiếp ước mơ đến trường.

Những nỗ lực thầm lặng của cô Hà đã được ghi nhận bằng loạt thành tích nổi bật: 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2024 - 2025.

Cô giáo Hà Minh Phượng kiến tạo những mùa vàng mũi nhọn

Cô giáo Hà Minh Phượng, Trường THPT Chuyên Cao Bằng.

Nhắc đến bộ môn Địa lý của tỉnh những năm qua có nhiều dấu ấn đặc biệt của cô giáo Hà Minh Phượng, Tổ phó chuyên môn Trường THPT Chuyên Cao Bằng. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sư phạm sắc bén và tinh thần lao động khoa học nghiêm túc, cô đã góp phần quan trọng làm rạng danh truyền thống hiếu học của ngôi trường trọng điểm tỉnh nhà.

Bên cạnh việc đảm nhiệm công tác giảng dạy tại trường, cô Hà Minh Phượng còn đảm nhận nhiều trọng trách chuyên môn lớn của ngành giáo dục tỉnh: Tổ trưởng tổ bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý dự thi cấp Quốc gia, Tổ trưởng tổ ra đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Tổ phó tổ giáo viên cốt cán và thành viên Hội đồng thẩm định tài liệu Giáo dục địa phương cấp THCS, THPT. Cô cũng trực tiếp tham gia biên soạn cuốn sách “Địa lý - Lịch sử tỉnh Cao Bằng”, góp phần đưa tri thức về quê hương đến gần hơn với các thế hệ học sinh phổ thông.

Trong công tác giảng dạy, cô Phượng luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để đổi mới bài giảng, giúp học sinh phát triển tư duy phản biện và khả năng vận dụng kiến thức thực tiễn. Nhờ đó, điểm thi tốt nghiệp THPT bộ môn Địa lý nhiều năm liền vượt mặt bằng chung của tỉnh và cả nước; trong 5 năm qua, cô Hà đã trực tiếp tuyển chọn và dìu dắt học trò giành 54 giải học sinh giỏi cấp tỉnh (gồm 8 giải nhất, 19 giải nhì, 20 giải ba, 7 giải khuyến khích) và 17 giải học sinh giỏi Quốc gia (3 giải nhì, 6 giải ba, 8 giải khuyến khích); có 6 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở và cấp tỉnh được phổ biến rộng rãi cho giáo viên toàn tỉnh.

Sự tận tụy và cống hiến toàn diện ấy đã được ghi nhận xứng đáng bằng bảng thành tích dày dặn: trong giai đoạn 2021 - 2026, cô có 6 năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2023 - 2024; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn. Từ những nỗ lực bền bỉ ấy, cô trở thành tấm gương nhà giáo tiêu biểu, lan tỏa tinh thần tận tâm, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần tô đẹp thêm truyền thống hiếu học và sự nghiệp giáo dục của quê hương Cao Bằng.

Mỗi nhà giáo một cương vị với hành trình cống hiến và dấu ấn riêng nhưng tất cả đều có điểm chung ở tình yêu nghề, lòng tận tụy với học trò và khát vọng đổi mới giáo dục. Dù ở mái trường trung tâm hay nơi vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, các thầy cô vẫn ngày ngày bền bỉ với sự nghiệp gieo chữ, truyền tri thức, bồi đắp nhân cách và chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ. Những đóng góp ấy không chỉ làm nên những thành tích đáng tự hào trong các phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.