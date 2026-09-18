Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2026: Vinh danh 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu

26 gương thanh niên khuyết tật được nhận Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Hải Đăng

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định, thanh niên khuyết tật là một bộ phận của cộng đồng thanh niên Việt Nam, là những người bạn, người đồng chí cùng chung khát vọng xây dựng cuộc sống tốt đẹp và đóng góp cho đất nước. Đồng hành cùng các bạn là trách nhiệm và cũng là tình cảm của tổ chức Đoàn, Hội.

Năm nay, từ 62 hồ sơ gửi về, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 26 gương mặt để tuyên dương. Mỗi gương mặt là một minh chứng sinh động cho sự bền bỉ và khả năng đóng góp của thanh niên khuyết tật trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

“Mỗi bạn đến với chương trình mang theo một câu chuyện riêng, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở niềm tin vào cuộc sống và sự kiên trì theo đuổi những điều tốt đẹp. Phía sau thành quả được ghi nhận hôm nay là biết bao cố gắng mỗi ngày, có những nỗ lực được mọi người biết đến, cũng có những bước tiến âm thầm chỉ chính các bạn và người thân mới hiểu hết. Chúng tôi trân trọng cả thành quả lẫn hành trình ấy; trân trọng sự nghiêm túc với công việc, tinh thần ham học hỏi và tấm lòng sẵn sàng sẻ chia của các bạn”, anh Nguyễn Kim Quy nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao khen thưởng cho thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Ảnh: Hải Đăng

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cũng đề nghị tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở quan tâm những bạn còn khó khăn, ít có điều kiện tham gia hoạt động; phối hợp với gia đình, các tổ chức của người khuyết tật và cơ quan liên quan để kết nối sự trợ giúp phù hợp. Tổ chức Đoàn, Hội cần là nơi các bạn có thể tìm đến, chia sẻ tâm tư và nhận được sự đồng hành tin cậy.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, đặc biệt là Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tạo thêm điều kiện để thanh niên khuyết tật trực tiếp tham gia xây dựng và tổ chức hoạt động; phát huy vai trò của các câu lạc bộ, nhóm thanh niên khuyết tật trong kết nối, hỗ trợ lẫn nhau. Những trải nghiệm và đề xuất của các bạn sẽ giúp hoạt động của tổ chức sát thực tế hơn. Các gương được tuyên dương có thể tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng, kết nối cơ hội cho những bạn khác, phù hợp với điều kiện và mong muốn của mình.

"Chương trình năm nay, bên cạnh hoạt động tuyên dương, còn có tư vấn việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, giới thiệu sản phẩm và kết nối hỗ trợ các dự án khởi nghiệp. Tôi mong những cuộc gặp gỡ tại đây sẽ mở ra các mối liên hệ bền vững; để sau chương trình, các bạn có thêm một người hướng dẫn, một đối tác, một cơ hội việc làm hoặc một điều kiện thuận lợi hơn cho công việc đang theo đuổi. Đó sẽ là cách thiết thực để “Tỏa sáng Nghị lực Việt” tiếp tục đồng hành cùng các bạn", Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy khẳng định .

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao hỗ trợ cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên khuyết tật. Ảnh:Hải Đăng

Theo bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền Thông Đối Ngoại Tập đoàn TCP chia sẻ, năm 2020, khi bắt đầu đồng hành cùng chương trình, chúng tôi nghĩ mình đang trao đi sự hỗ trợ. Nhưng càng gắn bó, chúng tôi càng học được nhiều hơn thế - học cách nhìn khó khăn bằng một ánh mắt khác, như cách các bạn thanh niên khuyết tật đã làm.

Với định hướng “Tiếp Năng Lượng, Bừng Sức Trẻ”, tin rằng giá trị của TCP không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và đồng hành cùng cộng đồng địa phương thông qua những sáng kiến ý nghĩa. Bốn dự án khởi nghiệp được tiếp sức năm nay, vì thế, sẽ là một khởi đầu, không phải một điểm dừng.

Các gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu giao lưu tại chương trình tuyên dương. Ảnh: Hải Đăng

Tại Lễ tuyên dương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2026, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho 04 dự án tiêu biểu, mỗi dự án sẽ được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ Dự án "Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số" năm 2026.

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” lần đầu ra đời năm 2013, nhân sự kiện diễn giả Nick Vujicic đến Việt Nam, với mục tiêu truyền cảm hứng sống tích cực cho thanh niên khuyết tật. Từ năm 2020, thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người khuyết tật, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam đã ký kết hợp tác triển khai Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và đồng hành cùng thanh niên khuyết tật trong lập thân, lập nghiệp. Đến nay, chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 301 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ở cấp Trung ương được tôn vinh. Họ là những người dũng cảm vượt lên khiếm khuyết, không chỉ nuôi dưỡng nghị lực sống mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.