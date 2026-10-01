Tỏa sáng nét đẹp phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 1
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và lôi cuốn, Hội thi “Nét đẹp phụ nữ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu” năm 2026 vừa thành công tốt đẹp tại Nhà văn hóa Quân khu 1.
Tham gia Hội thi, 19 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu đã mang đến những màn trình diễn được chuẩn bị công phu, ấn tượng và đầy sáng tạo, với 3 phần thi: trình diễn trang phục truyền thống, ứng xử và tài năng.
Qua mỗi phần thi, các nữ quân nhân thể hiện sự tự tin, duyên dáng và tinh thần đoàn kết; khắc họa sinh động hình ảnh người phụ nữ LLVT Quân khu vừa giàu truyền thống, trung hậu, đảm đang, vừa năng động, bản lĩnh, sáng tạo và đầy tài năng.
Thành công của Hội thi là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình luyện tập nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ các đơn vị. Qua đó góp phần tỏa sáng nét đẹp của phụ nữ LLVT Quân khu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/toa-sang-net-dep-phu-nu-luc-luong-vu-trang-quan-khu-1