Tỏa sáng nét đẹp phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 1

Thí sinh Lục Diệp Trang (Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên) thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự tinh tế, khéo léo trong phần thi ứng xử.

Tham gia Hội thi, 19 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu đã mang đến những màn trình diễn được chuẩn bị công phu, ấn tượng và đầy sáng tạo, với 3 phần thi: trình diễn trang phục truyền thống, ứng xử và tài năng.

Phần thi trình diễn trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của các thí sinh.

Qua mỗi phần thi, các nữ quân nhân thể hiện sự tự tin, duyên dáng và tinh thần đoàn kết; khắc họa sinh động hình ảnh người phụ nữ LLVT Quân khu vừa giàu truyền thống, trung hậu, đảm đang, vừa năng động, bản lĩnh, sáng tạo và đầy tài năng.

Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 trao giải Đặc biệt cho thí sinh Dương Thị Cúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ Tham mưu Quân khu.

Thành công của Hội thi là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình luyện tập nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ các đơn vị. Qua đó góp phần tỏa sáng nét đẹp của phụ nữ LLVT Quân khu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.