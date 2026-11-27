Thôn Tiên Mỹ 1 hiện có 370 hộ gia đình với 1.500 nhân khẩu. Sau khi sáp nhập, dưới sự lãnh đạo sát sao của chi ủy chi bộ và sự điều hành linh hoạt của ban cán sự thôn, tư tưởng của cán bộ và Nhân dân luôn ổn định, đoàn kết một lòng. Với tinh thần huy động nội lực là chính, Nhân dân Tiên Mỹ 1 đã tích cực đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa và hệ thống giao thông. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao và vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên.

Trong thời gian qua, cấp ủy, ban cán sự và Ban công tác Mặt trận thôn Tiên Mỹ 1 đã thống nhất triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng công trình "Đường điện, đường cờ", góp phần đổi thay diện mạo của thôn. Theo đó, tuyến 1 mô hình “Đường điện thắp sáng và đường cờ Tổ quốc” được thực hiện vào năm 2022; tuyến thứ 2 thực hiện vào năm 2023; tuyến thứ 3 đã hoàn thành vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-9/8/2026) và Quốc khánh 2/9. Đây là tuyến đường điện, đường cờ được xây dựng trên đường về xóm Tiên Trạo-xóm mới sáp nhập vào thôn Tiên Mỹ 1 từ ngày 1/7/2026. Tổng trị giá của 3 mô hình thực hiện đạt 230 triệu đồng, trong đó xã hội hóa trên 43 triệu đồng.

Ra quân làm vệ sinh tại công trình “Đường điện, đường cờ” - Ảnh: H.N

Trưởng thôn Tiên Mỹ 1 Nguyễn Thị Diên cho biết: "Từ một chủ trương chung, người dân đã bàn bạc, thống nhất đóng góp nguồn lực và trực tiếp tham gia thực hiện, tạo nên công trình "Đường điện, đường cờ" phục vụ chính đời sống cộng đồng. Riêng tuyến thứ 3, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn đã chung tay đóng góp và huy động nguồn kinh phí gần 30 triệu đồng, trong đó nguồn xã hội hóa 23,6 triệu đồng và 20 ngày công lao động. Những ngày này, cùng với bảo vệ, giữ gìn công trình “Đường điện, đường cờ”, người dân trong thôn đang tích cực tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên, treo cờ Tổ quốc tại các tuyến đường và hộ gia đình, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, an toàn".

Công trình "Đường điện, đường cờ" vừa đưa vào sử dụng dài khoảng 1km, nối từ xóm Tiên Trạo đến tỉnh lộ 573A. Đây là khu vực nằm cách xa khu dân cư thôn cũ khoảng 3km nên việc đầu tư công trình là nhu cầu vô cùng thiết thực của bà con nơi đây. Tuyến đường điện được bố trí 20 bóng chiếu sáng, kết hợp với mô hình đèn nháy LED trang trí sinh động, đồng thời giúp việc di chuyển vào ban đêm của người dân trở nên an toàn, thuận tiện.

Đường cờ Tổ quốc được treo rực rỡ sắc đỏ dọc theo tuyến đường, kết hợp với việc các hộ gia đình chủ động treo cờ trước nhà, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tạo không khí trang nghiêm, phấn khởi cho khu dân cư. Đặc biệt, công trình được thôn Tiên Mỹ 1 triển khai ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập nên mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ thắp sáng một tuyến đường giao thông mà còn "thắp sáng" tinh thần đoàn kết, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thủy Lương Ngọc Ninh đánh giá: "Công trình vừa được triển khai với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Vì vậy, giá trị lớn nhất của công trình không chỉ nằm ở hệ thống điện hay những lá cờ Tổ quốc, mà nằm ở sức dân được tập hợp, ở sự đồng thuận được tạo dựng và tình cảm cộng đồng được vun đắp qua từng việc làm cụ thể. Đó cũng chính là vai trò của Mặt trận trong việc tập hợp, vận động và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở, để mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia xây dựng, quản lý và giữ gìn quê hương".