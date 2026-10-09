Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM: Nâng cao chất lượng xét xử, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2027

Đồng chí Nguyễn Văn Ngừng, Phó Chánh toà Toà phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Ngày 9/10, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Đức, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM; các đồng chí Phó Chánh tòa: Bùi Đức Xuân, Nguyễn Văn Ngừng, cùng toàn thể thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký, công chức và người lao động của đơn vị.

Vượt khó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu xét xử

Năm 2026, mặc dù có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, thẩm quyền xét xử và biên chế sau quá trình sắp xếp, kiện toàn hệ thống Tòa án, đơn vị vẫn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, vượt các chỉ tiêu công tác được giao.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong kỳ công tác từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2026, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM thụ lý 3.861 vụ án các loại, đã giải quyết 3.801 vụ, đạt tỷ lệ 98,45%, tăng 4,33% so với năm 2025 và vượt chỉ tiêu được giao là trên 94,12%.

Trong đó, án hình sự giải quyết đạt tỷ lệ 96,51%; án hành chính đạt 99,55%; nhóm án dân sự đạt 98,82%; án kinh doanh thương mại đạt 99,22%. Đáng chú ý, án hôn nhân và gia đình, án lao động đều đạt tỷ lệ giải quyết 100%.

Cùng với việc bảo đảm tiến độ, công tác xét xử được chú trọng nâng cao chất lượng, tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tỷ lệ án bị hủy do nguyên nhân chủ quan ở mức 0,78%, tỷ lệ án bị sửa là 0%, thấp hơn mức tối đa 1,5% theo quy định.

Đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn.

Trong năm, Tòa Phúc thẩm tổ chức 196 phiên tòa rút kinh nghiệm, 291 phiên tòa xét xử trực tuyến; công khai 3.686 bản án, quyết định các loại.

Đặc biệt, 100% Thẩm phán và công chức có chức danh tư pháp đã cài đặt, sử dụng thường xuyên phần mềm Trợ lý ảo, góp phần hỗ trợ nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả giải quyết án.

Quang cảnh hội nghị.

Những kết quả trên là sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký cùng toàn thể công chức, người lao động; đồng thời thể hiện hiệu quả của việc gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng nhìn nhận một số hạn chế, trong đó vẫn còn án bị hủy do nguyên nhân chủ quan; công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến có thời điểm chưa kịp thời.

Đây là những vấn đề cần tiếp tục khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Tập trung giải quyết án tồn đọng, tạo đà thực hiện nhiệm vụ năm 2027

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Đức, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà tập thể công chức, người lao động đã đạt được trong năm 2026; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo đồng chí Trần Huy Đức, bước sang năm 2027, đơn vị đứng trước nhiều yêu cầu, chỉ tiêu mới từ Quốc hội và TANDTC. Vì vậy, các chỉ tiêu công tác không được thấp hơn năm 2026, đồng thời phải bảo đảm việc giải quyết án chính xác, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chánh tòa yêu cầu triển khai ngay là đợt thi đua cao điểm 60 ngày, từ ngày 15/10 đến ngày 15/12/2026.

Toàn thể Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký cần tập trung tối đa nguồn lực, giải quyết dứt điểm các vụ án đã thụ lý trước ngày 30/9 còn tồn đọng.

Việc xử lý án cũ được xác định là tiền đề quan trọng để đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2027 ngay từ những ngày đầu.

Đồng chí Trần Huy Đức, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các Tổ Thẩm phán, phát huy tinh thần cạnh tranh lành mạnh, chủ động và trách nhiệm trong từng khâu công tác. Đội ngũ chức danh tư pháp phải nêu cao bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng xét xử.

Đối với nhiệm vụ năm 2027, Tòa Phúc thẩm đặt mục tiêu giải quyết 100% vụ việc trong thời hạn luật định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; duy trì tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5%, phấn đấu thấp hơn mức 0,78% của năm 2026.

Đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ Thẩm phán.

Công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 34/2026/QH16 từ ngày 1/1/2027 được xác định là nhiệm vụ quan trọng, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả giải quyết án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Với tinh thần thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, gắn với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tiếp tục chú trọng kỷ cương, trách nhiệm công vụ, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực để mỗi cán bộ, công chức phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chánh tòa Trần Huy Đức bày tỏ tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và quyết tâm của toàn thể công chức, người lao động, đơn vị sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2027, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử và bảo vệ công lý.