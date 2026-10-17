Tòa phúc thẩm Mỹ hủy quyết định cho phép kiện tập thể Tesla về công nghệ tự lái

Theo đó, Hội đồng 3 thẩm phán thuộc Tòa phúc thẩm liên bang Khu vực 9, có trụ sở tại San Francisco, xác định có sự khác biệt đáng kể giữa những thông tin mà từng khách hàng tiếp cận trước khi mua xe.

Do đó, vụ kiện chưa đáp ứng các điều kiện pháp lý để được giải quyết dưới hình thức tập thể.

Một trung tâm dịch vụ bán hàng của Tesla tại Texas. Ảnh: Tesla

Phán quyết được xem là thắng lợi bước đầu đối với Tesla, sau khi hãng đề nghị tòa phúc thẩm hủy quyết định năm 2025 của tòa cấp dưới về việc công nhận 3 nhóm nguyên đơn. Theo đó, hàng nghìn khách hàng tại California hiện không thể tiếp tục theo đuổi các yêu cầu khởi kiện chung dựa trên quyết định này.

Vụ tranh chấp bắt nguồn từ cáo buộc Tesla cung cấp thông tin gây hiểu lầm về khả năng phần cứng trên các mẫu xe của hãng hỗ trợ công nghệ tự lái hoàn toàn.

Các nguyên đơn cho rằng những tuyên bố này khiến khách hàng trả thêm tiền mua phần mềm nhưng sản phẩm không hoạt động như kỳ vọng.

Trọng tâm vụ kiện là các tuyên bố của Tesla từ tháng 10-2016, cho rằng những phương tiện do hãng sản xuất đã được trang bị phần cứng cần thiết để hỗ trợ khả năng tự lái hoàn toàn.

Năm 2025, Thẩm phán liên bang Rita Lin nhận định hàng nghìn khách hàng có khả năng đã tiếp cận thông tin quảng cáo trên trang web của Tesla trước khi mua xe và chấp thuận việc khởi kiện tập thể.

Tuy nhiên, hội đồng phúc thẩm cho rằng nguyên đơn chưa chứng minh được tất cả thành viên trong các nhóm khởi kiện đều từng tiếp cận tuyên bố bị cáo buộc là sai lệch.

Đặc biệt, khách hàng không bắt buộc phải truy cập trang giới thiệu công nghệ Autopilot của Tesla để hoàn tất giao dịch mua xe.

Vì vậy, Tòa phúc thẩm quyết định hủy việc công nhận cả 3 nhóm nguyên đơn và chuyển hồ sơ về tòa cấp dưới để tiếp tục giải quyết.

Luật sư đại diện các nguyên đơn không đồng tình với phán quyết, cho rằng hội đồng xét xử chưa đánh giá đầy đủ những tình tiết đặc thù của vụ việc, cũng như vai trò của các tuyên bố về phần cứng trong chiến dịch quảng bá sản phẩm của Tesla.