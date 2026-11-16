Tòa nhà thương mại tại Phuket cháy lớn, 11 người thiệt mạng

Reuters cho biết, đám cháy xảy ra vào khoảng 3h17 sáng 16/11 (giờ địa phương) tại khu nhà thương mại bốn tầng, nơi có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cho thuê phòng, phương tiện di chuyển, ở Patong, gần bãi biển nổi tiếng cùng tên trên đảo Phuket, miền Nam Thái Lan.

Đám cháy nhanh chóng lan sang các công trình lân cận, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Theo Reuters, cảnh sát Thái Lan xác nhận ít nhất 11 người thiệt mạng và 16 người bị thương, trong khi đó một số báo địa phương đưa tin 38 người bị thương.

Lực lượng cứu hỏa được huy động tới hiện trường và mất khoảng hai giờ để khống chế ngọn lửa. Ảnh: PR Phuket

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Patong, một trong những khu vực du lịch sầm uất nhất Phuket. Ảnh: Thairath online

Theo báo The Phuket News, lực lượng chức năng phát hiện 10 nạn nhân tại tầng trên cùng của khu nhà bị cháy và một người khác tại tầng thấp hơn. Công tác tìm kiếm, nhận dạng nạn nhân và kiểm tra các công trình bị ảnh hưởng vẫn đang được tiến hành.

Truyền thông địa phương thì nhấn mạnh, cơ sở này chứa nhiều phương tiện cùng các vật liệu dễ cháy như nhiên liệu, lốp cao su và nhựa. Đây được cho là những yếu tố khiến ngọn lửa lan nhanh, tạo ra lượng khói dày đặc, gây khó khăn cho việc thoát hiểm.

Hiện trường vụ cháy có nhiều xe máy và các vật liệu dễ cháy như lốp cao su, nhựa. Ảnh: The Nation

Chị Orauma Nuchuay (32 tuổi) cho biết đang ngủ thì có người gõ cửa báo cháy. Chị chạy lên sân thượng và được những người khác hỗ trợ thoát hiểm nhưng bị thương do một phần mái nhà gần đó đổ sập. Chị Orauma Nuchuay kể chỉ kịp mang theo điện thoại và đã có lúc tuyệt vọng vì khói dày đặc.

Một số nhận định ban đầu của giới chức địa phương đề cập khả năng xảy ra sự cố chập điện tại cột điện gần khu nhà. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định nguyên nhân chính thức của vụ hỏa hoạn.

Cảnh sát và lực lượng pháp y đã phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh. Chính quyền địa phương cũng thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin từ thân nhân những người mất liên lạc sau vụ cháy.

Về nguyên nhân vụ cháy, đại diện chính quyền thành phố Patong nhận định ban đầu có khả năng xảy ra chập điện tại cột điện phía trước tòa nhà, phát sinh tia lửa rơi xuống khu vực để xe máy, gây cháy và nhanh chóng lan rộng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được cảnh sát và lực lượng giám định pháp y điều tra, làm rõ.