Toà nhà ở thủ đô Hy Lạp phát nổ khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 người Mỹ

Các quan chức Mỹ cho biết vụ nổ đã khiến 4 người Mỹ tử vong.

Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Vassilis Vathrakogiannis cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình rằng đội cứu hộ mặc đồ bảo hộ, đội mũ bảo hiểm màu đỏ được hỗ trợ bởi chó cứu hộ, camera và cảm biến đã tìm thấy thi thể của 6 người. Họ đang tìm kiếm một cặp vợ chồng già sống trong một căn hộ và 4 khách du lịch đang ở trong một căn hộ khác khi họ dọn dẹp các mảnh vỡ khỏi tòa nhà.

Đơn vị điều tra tội phạm của đội cứu hỏa cũng có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân vụ nổ sau khi có báo cáo về mùi gas ở khu vực có nhiều khách sạn và nhà cho thuê ngắn hạn.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Reuters

Khách du lịch là hai cặp vợ chồng người Mỹ, dự kiến ​​sẽ bắt chuyến bay từ sân bay Athens lúc 3 giờ chiều vào ngày 25/9 nhưng đã không xuất hiện, theo một nguồn tin cảnh sát cho biết.

Xe cứu thương túc trực hôm 26/9 để đưa các thi thể đến bệnh viện để nhận dạng.

Vụ nổ đã phá hủy tòa nhà ở Plaka, gần một số địa điểm được ghé thăm nhiều nhất của ⁠Athens, bao gồm Acropolis và đền thờ thần Zeus, làm hư hại những ngôi nhà, cửa hàng và ô tô gần đó.