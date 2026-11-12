Tòa nhà ở Mỹ đổ sập xuống công trường xây dựng

Hiện trường vụ sập tòa nhà ba tầng ở New York, Mỹ, ngày 11/11/2026.

Theo WNBC, tòa nhà 3 tầng, gồm một gian hàng ở tầng trệt và nhiều căn hộ ở các tầng trên, đã đổ sập xuống một công trường xây dựng liền kề.

Theo kế hoạch, một khu phức hợp dân cư và thương mại 9 tầng, gồm 64 căn hộ, một cửa hàng tạp hóa và một trung tâm y tế, sẽ được xây dựng trên khu đất này.

Vụ sập xảy ra vào khoảng 4h chiều (giờ địa phương), gần giao lộ giữa đường Bedford và đường Flatbush, ở Brooklyn, thành phố New York.

Theo Sở Cứu hỏa thành phố, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương (4 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch).

Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành, với lực lượng cứu hỏa đang tìm kiếm thêm các nạn nhân được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, một phụ nữ mang thai nằm trong số những người được kéo ra từ đống đổ nát mà vẫn còn sống.

Hơn 250 lính cứu hỏa và nhân viên y tế khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường.

“Đây sẽ là một chiến dịch kéo dài. Các thành viên đã làm việc một cách bài bản và không ngừng nghỉ kể từ khi họ đến đây chiều nay”, Ủy viên Cứu hỏa Thành phố New York Lillian Bonsignore cho biết.

Sở Xây dựng thành phố New York đang bắt đầu cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ sập tòa nhà gây chết người này.

Theo RT