Nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp thủ đô Khartoum trong khoảng 2h-4h30 ngày 22/11, khi hệ thống phòng không quân đội Sudan tìm cách đánh chặn các UAV nhắm vào cơ quan chính phủ và sân bay thành phố.

Một tòa nhà thuộc Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA), nằm trong khu dân cư, bị hư hại khi nhân viên đang làm việc bên trong. Bà Denise Brown, Điều phối viên Nhân đạo của Liên hợp quốc tại Sudan, lên án vụ việc, nhấn mạnh: “Vụ việc xảy ra tại một khu dân cư. Dân thường không phải là mục tiêu hợp lệ trong một cuộc chiến”.

Bà cho biết các nhân viên cứu trợ Liên hợp quốc có mặt tại Sudan để hỗ trợ người dân trên khắp đất nước và khẳng định: “Việc chúng tôi phải chịu đựng những rủi ro như vậy là không thể chấp nhận được”.

Theo Liên hợp quốc, riêng nửa đầu năm 2026, các cuộc tập kích bằng thiết bị này khiến hơn 1.100 người thiệt mạng tại Sudan. Ảnh: x/SudanTribune_EN

Các cuộc tập kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương tại Khartoum cùng khu vực lân cận. Tại vùng nông thôn phía tây bắc Omdurman, một UAV rơi xuống nhà dân, khiến 3 thành viên trong cùng một gia đình tử vong. Trong khi đó, một ngôi nhà tại làng Jebel Aulia, cách Khartoum khoảng 45 km về phía nam, bị tập kích, khiến một bé trai 10 tuổi thiệt mạng.

Quân đội Sudan cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đứng sau các cuộc tập kích, đồng thời cho rằng UAV được phóng từ lãnh thổ Ethiopia.

Phía Ethiopia đã bác bỏ cáo buộc này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út tuyên bố “kiên quyết bác bỏ những cuộc tấn công tàn bạo này”, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và trụ sở các tổ chức quốc tế. Ai Cập cũng ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc tập kích tại Khartoum, đặc biệt là vụ tấn công nhằm vào tòa nhà Liên hợp quốc.

Xung đột giữa quân đội Sudan và RSF bùng phát từ tháng 4/2023, đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng và đẩy hơn 13 triệu người vào cảnh di tản, trở thành một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

Hai bên ngày càng sử dụng nhiều UAV có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm kilômét. Theo Liên hợp quốc, riêng nửa đầu năm 2026, các cuộc tập kích bằng thiết bị này khiến hơn 1.100 người thiệt mạng. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, UAV gây ra hơn 1.630 trường hợp tử vong trong tổng số 2.230 dân thường thiệt mạng do chiến sự.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng cảnh báo khoảng hai phần ba số trẻ em thương vong tại Sudan trong năm nay là nạn nhân của các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái.