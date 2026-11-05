Tòa nhà đầu tiên của Thanh Hóa đạt chứng chỉ LOTUS GOLD

Hệ thống điện mặt trời tại Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa dự kiến sản xuất khoảng 2.800MWh điện mỗi năm, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu điện vận hành.

Hệ thống điện mặt trời được phủ kín trên mái tòa nhà và mái khu vực để xe ngoài trời tại AEON MALL Thanh Hóa. Theo tính toán của chủ đầu tư, hệ thống dự kiến sản xuất khoảng 2.800 MWh điện mỗi năm, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu điện vận hành, góp phần giảm khoảng 1.900 tấn CO2 mỗi năm. Tại bãi đỗ xe ngoài trời, trung tâm bố trí 20 trạm sạc ô tô điện và 100 trạm sạc xe máy điện, góp phần bổ sung hạ tầng giao thông xanh và tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng phương tiện điện.

Cùng với năng lượng tái tạo, công trình đang áp dụng các giải pháp giảm tiêu thụ điện bằng hệ thống thiết bị thông minh. Toàn bộ trung tâm sử dụng đèn LED. Không gian chung được trang bị hệ thống điều chỉnh độ sáng không dây, tự động điều tiết theo khung giờ và tình hình sử dụng. Tại khu vực vệ sinh và hành lang hậu cần, cảm biến chuyển động được thiết lập, giúp tự động bật, tắt đèn theo nhu cầu. Ánh sáng tự nhiên cũng được tận dụng thông qua kính lấy sáng tại các khu vực thông tầng, giếng trời và cửa lấy sáng. Cách bố trí này cho phép giảm độ sáng hoặc tắt một phần đèn vào ban ngày, đồng thời duy trì sự thông thoáng, dễ chịu cho không gian bên trong.

Đối với hệ thống điều hòa, trung tâm sử dụng chiller trung tâm hiệu suất cao, kết hợp công nghệ biến tần để điều chỉnh công suất theo tải thực tế. Việc quản lý tập trung giúp duy trì nhiệt độ ổn định và hạn chế tiêu hao năng lượng. Tại khu bếp các gian hàng ẩm thực, hệ thống thông gió cũng được điều chỉnh theo giờ cao điểm phục vụ và thời gian chờ, bảo đảm lưu lượng cần thiết, giảm vận hành dư thừa.

Tiết kiệm nước cũng được thực hiện từ việc lựa chọn thiết bị đến tái sử dụng sau xử lý. Nước thải được xử lý theo quy trình, sau đó một phần được tái sử dụng để tưới cây. Giải pháp này dự kiến tiết kiệm khoảng 14.600m3 nước mỗi năm. Tại hội trường AEON và các khu vực dùng chung, một số vật liệu hoàn thiện sử dụng gỗ nhân tạo sản xuất từ gỗ tái chế, góp phần tận dụng tài nguyên. Trong quá trình hoạt động, rác thực phẩm, dầu ăn đã qua sử dụng, chai nhựa PET và pin được phân loại, thu gom phù hợp để thúc đẩy tái chế, tái sử dụng.

Công trình còn có hệ thống giám sát nồng độ CO2 để tự động điều chỉnh lượng gió tươi đưa vào phù hợp với tình hình sử dụng. Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) cho phép giám sát, phân tích và điều khiển tập trung điều hòa, chiếu sáng, điện năng. Đây là cơ sở để đơn vị vận hành theo dõi mức tiêu thụ, điều chỉnh thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Trước thời điểm đi vào vận hành, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã tổ chức lễ trồng cây “Cánh rừng Quê hương AEON” tại trung tâm, với gần 5.000 cây thuộc 18 chủng loại được trồng trong khuôn viên. Hoạt động này đã góp phần bổ sung cảnh quan, đồng thời khuyến khích cộng đồng tham gia chăm sóc, duy trì môi trường sống. Sự tham gia của học sinh, sinh viên còn giúp lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên từ những việc làm cụ thể.

Ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi xem việc đạt chứng nhận công trình xanh LOTUS là bước khởi đầu. Khi trung tâm đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tác động đến môi trường. Cùng với tối ưu hóa sử dụng năng lượng thông qua hệ thống chiếu sáng LED, điều hòa không khí hiệu suất cao và hệ thống quản lý tòa nhà, chúng tôi đẩy mạnh phân loại, thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải. Những giải pháp này góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải trong quá trình vận hành và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương. Để duy trì hiệu quả, chúng tôi mong muốn có sự phối hợp tích cực, thường xuyên giữa đơn vị vận hành, các gian hàng và khách hàng, qua đó từng bước hình thành lối sống xanh, tiêu dùng bền vững".