Giới chức Ả Rập Xê Út cho biết cuộc tấn công nhắm vào tòa tháp Quỹ Đầu tư Công (PIF) cao 80 tầng, nơi đặt trụ sở quỹ đầu tư quốc gia của Ả Rập Xê Út và là điểm nhấn của Trung tâm Tài chính King Abdullah (KAFD) ở Riyadh.

Tòa nhà này, vốn cũng bị tấn công vào thứ Năm (19/11) tuần trước, là một trong số những mục tiêu quan trọng bị tấn công kể từ khi xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tái bùng phát vào tháng 7.

“Một trong những tòa tháp ở trung tâm tài chính đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố... Các cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường vụ tấn công”, người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út đứng đầu trong cuộc chiến với Houthi, Turki al-Malki, cho biết.

Tòa tháp PIF nổi tiếng tại Ả Rập Xê Út lại bị tấn công vào ngày 24/11/2026. Nguồn: X/RT

Lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út sau đó thông báo 11 người bị thương trong vụ tấn công mà họ cho là do lực lượng Houthi gây ra. Tuyên bố nói thêm rằng trong số những người bị thương có công dân Ấn Độ, Nepal và Ai Cập cùng với công dân Ả Rập Xê Út.

Tuần trước, các quan chức Ả Rập Xê Út cho biết một vụ tấn công vào một tòa tháp ở khu tài chính đã làm hư hại một số tầng và hai tòa nhà liền kề nhưng không gây thương vong.

Một tòa nhà chọc trời thuộc tập đoàn dầu khí nhà nước Aramco ở khu KAFD cũng đã bị tấn công hồi đầu tháng này, trong khi sân bay quốc tế Riyadh liên tục bị tấn công trong tháng 10, trong đó có một vụ khiến 14 người thiệt mạng.

Tòa tháp PIF cũng từng bị tấn công vào ngày 19/11. Nguồn: MXH

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tuần trước, nhưng họ không tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào thứ Ba.

Cao 385 mét, tháp PIF là công trình nổi bật nhất của KAFD, biểu tượng cho tham vọng kinh tế của Ả Rập Xê Út. Với những tòa nhà chọc trời và các cửa hàng sang trọng, KAFD còn là nơi đặt trụ sở của sàn giao dịch chứng khoán Ả Rập Xê Út cùng với các tập đoàn đa quốc gia.

Lực lượng Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những tuần gần đây, với các mục tiêu gồm các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự và dầu mỏ.

Tòa nhà của tập đoàn năng lượng Aramco nằm ở Trung tâm Tài chính King Abdullah (KAFD) của Ả Rập Xê Út từng bị hư hại sau cuộc tấn công hồi đầu tháng 11/2026. Nguồn: X

Vụ tấn công lớn vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh đã buộc phải tạm ngừng các chuyến bay trong hai tuần. Một số sự kiện đã bị hủy bỏ, bao gồm cả Hội nghị tài chính Sáng kiến ​​Đầu tư Tương lai, được mệnh danh là “Davos trên sa mạc”.

Để đáp trả, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, chiến đấu cùng lực lượng của chính quyền Yemen, đã tấn công các mục tiêu của lực lượng Houthi. Hôm thứ Ba, các quan chức địa phương cho biết một cuộc không kích của liên quân nhằm vào các xe buýt và xe tải đã khiến 26 người thiệt mạng tại tỉnh Lahj.

Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen vào đầu năm 2015, sau khi lực lượng Houthi chiếm được thủ đô Sanaa và đẩy chính quyền được quốc tế công nhận phải chuyển đến thành phố Aden.