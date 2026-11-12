Tòa nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập xuống công trường xây dựng khiến nhiều người thương vong

Hiện trường vụ sập tòa nhà ở New York. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được triển khai, trong đó các nhân viên cứu hỏa đang tìm kiếm những nạn nhân khác được cho là vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo truyền thông địa phương, một phụ nữ mang thai nằm trong số những người được đưa ra ngoài khi còn sống.

Đài WNBC cho biết, vụ sập tòa nhà xảy ra vào khoảng 16h chiều 11-11 gần các đại lộ Bedford và Flatbush ở Brooklyn.

Tòa nhà 3 tầng, bao gồm 1 cửa hàng ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng trên, đã đổ sập xuống công trường xây dựng bên cạnh, nơi ngôi nhà 1 tầng trước đó đã bị phá dỡ.

Tại khu đất này, một dự án phát triển khu dân cư và thương mại cao 9 tầng, bao gồm 64 căn hộ, 1 cửa hàng tạp hóa và 1 trung tâm y tế, đã được lên kế hoạch xây dựng.

Hơn 250 lính cứu hỏa và nhân viên y tế khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Lillian Bonsignore, quan chức Sở Cứu hỏa thành phố New York, cho biết: “Đây sẽ là một chiến dịch kéo dài. Các nhân viên cứu hộ đã làm việc một cách bài bản và không ngừng nghỉ kể từ khi có mặt tại đây vào chiều nay”.

Sở Cứu hỏa thành phố New York cho biết, vụ sập nhà đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương, 4 người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ sập tòa nhà.

Theo RT