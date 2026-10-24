Tòa nhà 12 tầng bất ngờ đổ sập, người dân sợ hãi bỏ chạy

Theo NYPost, nhiều người được cho là đã bị mắc kẹt khi một tòa nhà cao tầng sụp đổ hôm 24/10, tại thủ đô Nairobi của Kenya, tạo thành một đống bê tông khổng lồ và hơn chục tầng nhà chồng chất lên nhau.

Tòa nhà đang trong quá trình xây dựng thì bị sập vào khoảng 1h chiều trên con phố thương mại sầm uất ở khu Eastleigh của Nairobi, nơi thường có hàng ngàn tiểu thương và cư dân qua lại.

Cảnh sát trưởng Nairobi, Issa Mohamud, cho biết tòa nhà này có hơn 10 tầng đang trong quá trình xây dựng.

Một tòa nhà sụp đổ ở Nairobi, Kenya. Nguồn: X

Joseph Kaula đã thoát ra kịp thời. Người thợ trát vữa đang làm việc ở tầng 5 cho biết anh ta nghe thấy tiếng la hét và nhìn thấy những công nhân khác chạy ra ngoài, la hét rằng tòa nhà đang sụp đổ.

"Tôi là người cuối cùng bước ra ngoài trước khi nó sụp đổ và toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi bụi", Kaula nói.

Kaula nghi ngờ một vài đồng nghiệp của anh đã bị mắc kẹt trong tầng hầm.

Cảnh sát trưởng cho biết, một phụ nữ bị thương đã được giải cứu và đưa vào bệnh viện. Ông Mohamud cũng cảnh báo về khả năng sụp đổ thứ cấp, vì tòa nhà bị sập đang tựa vào tòa nhà bên cạnh.

Lực lượng cứu hộ hy vọng có thể tiếp cận bất kỳ không gian nào còn sót lại ở tầng hầm và tầng trệt, nơi đã được cho thuê làm cửa hàng điện tử, cửa hàng bán thịt và cửa hàng tạp hóa.

Cư dân cho biết một số người thân của họ bị mắc kẹt đã gọi điện cầu cứu ngay sau khi công trình sập, nhưng sau đó điện thoại của họ không liên lạc được nữa.

Một chiếc lều đã được dựng lên để mọi người có thể báo cáo về những người mất tích.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người có thể ở bên trong đống đổ nát.

"Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra", ông Mohamud nói. "Chúng tôi sẽ đảm bảo những người gây ra bất kỳ sự sơ suất nào phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Thống đốc Nairobi, ông Johnson Sakaja, cho biết tòa nhà đã được phê duyệt xây dựng nhưng chưa có giấy phép sử dụng, vì vậy việc mở cửa hàng ở tầng trệt là trái pháp luật.