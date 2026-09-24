Tòa Mỹ đình chỉ lệnh hạn chế tác nghiệp với phóng viên tại Nhà Trắng

Thẩm phán Timothy Kelly thuộc Tòa án quận Mỹ tại Washington D.C. yêu cầu khôi phục thẻ tác nghiệp cho các phóng viên và tạm đình chỉ biện pháp hạn chế trong 14 ngày. Đây là quyết định tạm thời, chưa phải phán quyết cuối cùng về vụ việc.

Vị trí tác nghiệp của CNN tại Nhà Trắng bị bỏ trống sau lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump đối với CNN, MS NOW và Politico, tại Washington, D.C., ngày 23-9. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, thẩm phán Kelly cho rằng các cơ quan truyền thông có cơ sở để tiếp tục khiếu kiện về tính hợp hiến của quyết định. Ông cũng đặt vấn đề về quy trình áp dụng biện pháp hạn chế, trong đó các cơ quan truyền thông dường như chưa có cơ hội phù hợp để trình bày ý kiến trước khi thẻ tác nghiệp bị thu hồi.

Thẩm phán lưu ý các văn bản giải thích của chính quyền được gửi ngày 22-9, sau khi quyền tiếp cận đã bị hạn chế và vụ kiện được khởi động. Ông cũng cho rằng phía chính quyền chưa đưa ra đủ căn cứ để chứng minh biện pháp này là cần thiết vì lý do an ninh quốc gia.

Về phía chính quyền, các luật sư cho rằng quyền tiếp cận Nhà Trắng của báo chí không phải là quyền tuyệt đối và chính quyền có thẩm quyền điều chỉnh việc tiếp cận trong những trường hợp nhất định. Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho rằng lý do của quyết định đã được thông báo tới các cơ quan truyền thông liên quan.

Vụ việc bắt đầu ngày 18-9, khi quyền tiếp cận Nhà Trắng của các phóng viên CNN, MS NOW và Politico bị thu hồi. Ba cơ quan này sau đó khởi kiện, cho rằng quyết định không phù hợp với các quyền được Hiến pháp Mỹ bảo vệ và liên quan đến nội dung đưa tin của họ.

Vụ kiện là diễn biến mới nhất trong các tranh luận tại Mỹ về quy định tiếp cận và tác nghiệp của báo chí tại Nhà Trắng. Trong thời gian tòa án tiếp tục xem xét các lập luận của hai bên, quyền tác nghiệp của các phóng viên thuộc ba cơ quan truyền thông sẽ được tạm thời khôi phục theo lệnh của thẩm phán.