Tọa độ Đại Kim tự tháp Giza trùng khớp tốc độ ánh sáng: Lại một bí ẩn nữa?

Đặt 2 con số cạnh nhau: 29,9792458 và 299.792.458, dễ thấy chúng có cùng dãy chữ số. Một bên là vĩ độ của Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập, bên kia là tốc độ ánh sáng trong chân không, tính bằng mét/giây.

Một bài đăng chỉ ra sự giống nhau này trên mạng xã hội đã khiến nhiều người kinh ngạc. Có phải người Ai Cập cổ đại đã biết tốc độ ánh sáng từ nhiều thế kỷ trước thời điểm tốc độ này được đo đạc vào năm 1676, nhưng vì lý do gì đó lại chọn cách "giấu" thông tin ấy trong vị trí của kim tự tháp?

Đại Kim tự tháp Giza. Ảnh: World History Encyclopedia.

Có phải vĩ độ của Đại Kim tự tháp Giza là dãy số giống hệt tốc độ ánh sáng?

Điều này đúng.

Trong môi trường chân không, ánh sáng di chuyển với tốc độ 299.792.458 mét/giây, được gọi là giới hạn tốc độ tuyệt đối của vũ trụ.

Vĩ độ của Đại kim tự tháp Giza quả thực cũng là 29,9792458 độ vĩ Bắc. Tuy nhiên, thực tế là cũng có rất nhiều địa điểm/ công trình khác có cùng vĩ độ này, chứ không chỉ mỗi Đại Kim tự tháp Giza, theo IFLScience.

Ngoài ra, vĩ tuyến trên đi hơi lệch so với đỉnh của Đại Kim tự tháp Giza. Và vì Đại Kim tự tháp có diện tích rộng nên nhiều vĩ tuyến khác cũng đi qua, chứ không chỉ có một vĩ tuyến duy nhất, theo trang Snopes.

Vẫn còn nhiều bí ẩn quanh Đại Kim tự tháp Giza. Ảnh minh họa: Astronomy & Landscapes.

Nếu đổi đơn vị, "bí ẩn" biến mất

Còn một yếu tố nữa là đơn vị đo. Người Ai Cập cổ đại không dùng mét để đo; đơn vị này chỉ được xác lập hàng nghìn năm sau thời kỳ xây dựng kim tự tháp, theo IFLScience.

Người Ai Cập cổ đại nhiều khả năng sử dụng đơn vị đo là "cubit" (khuỷu tay), theo Snopes. Mỗi cubit bằng khoảng 0,525 mét, vậy tốc độ ánh sáng sẽ bằng khoảng 571.033.253 "khuỷu tay"/giây, tức là không còn giống với vĩ độ của Đại Kim tự tháp nữa.

Vì vậy, những thông tin trên có lẽ không chứng minh rằng người Ai Cập cổ đại đã biết tốc độ ánh sáng và gửi gắm một "thông điệp bí mật" trong Đại Kim tự tháp. Mà đây có thể chỉ là một sự trùng hợp rất thú vị mà thôi.