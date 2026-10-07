Tọa đàm xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh

Dự và chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Công tác cựu chiến binh (Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam), Trưởng Đoàn khảo sát. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 1 gồm: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Những năm qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05/NQ-CCB, ngày 09/1/2020 về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới tới các cấp hội. Vai trò của ban chấp hành tiếp tục được phát huy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp đề ra.

Trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc như: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; tham gia hiệu quả các chương trình, cuộc vận động của địa phương; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và nhiều hoạt động phối hợp thiết thực với các ngành, đoàn thể.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trao đổi thẳng thắn, Hội nghị đã có 5 bài tham luận, ý kiến tọa đàm của các đơn vị trong cụm thi đua. Các tham luận tập trung đánh giá thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB; chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập xã, phường, thôn, tổ dân phố và thực hiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo khi hội cựu chiến binh trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp có giá trị thực tiễn để Trung ương Hội nghiên cứu trong quá trình xây dựng chủ trương, nghị quyết mới về tổ chức cơ sở hội.

Kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh, Nghị quyết số 05/NQ-CCB là cơ sở nền tảng quan trọng để các cấp hội củng cố tổ chức cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng tổ chức Hội. Tọa đàm cũng rút ra những bài học, kinh nghiệm quý, kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi nhằm xây dựng tổ chức cơ sở hội trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đạt được ở Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 1 là thực tiễn có giá trị để cơ quan nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chủ trương xây dựng tổ chức cơ sở hội trong giai đoạn mới.