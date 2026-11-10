Tọa đàm về thực trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội - giải pháp của thành phố và trách nhiệm của các bên

Toạ đàm có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền xã phường, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Chương trình triển khai Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 15/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết: Ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5, đang là một trong những vấn đề môi trường được thành phố đặc biệt quan tâm do những tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân và chất lượng cuộc sống.

Trước thực trạng này, Thành ủy, UBND thành phố đã và đang chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm từng bước cải thiện chất lượng không khí. Đặc biệt, với việc ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 15/10/2026, thành phố xác định tăng cường các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí, trong đó chú trọng những giải pháp cấp bách có thể triển khai ngay trong mùa đông - xuân.

Trước mắt, thành phố tập trung kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng, nhất là khu vực cổng ra vào; kiểm tra phương tiện vận chuyển vật liệu; tăng cường vệ sinh môi trường, quét hút bụi, rửa đường. Cùng với đó là ngăn chặn tình trạng đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp và các hoạt động đốt ngoài trời không đúng quy định.

Công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo chất lượng không khí cũng được chú trọng nhằm chủ động ứng phó khi môi trường không khí diễn biến bất lợi, hạn chế tác động đến sức khỏe cộng đồng.

Đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia trao đổi tại tọa đàm đã góp phần làm rõ những khó khăn trong thực tiễn và cách thức phối hợp xử lý các vấn đề về ô nhiễm không khí tại Hà Nội.

Tọa đàm tập trung trao đổi 4 nhóm vấn đề trọng tâm:

1. Kiểm soát các nguồn phát thải bằng những biện pháp cấp bách, các biện pháp hạn chế bụi tại công trường xây dựng, trên các tuyến đường và trong hoạt động vận chuyển vật liệu; ngăn chặn tình trạng đốt rác, rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp ngoài trời. Đồng thời, làm rõ công tác theo dõi, cảnh báo và phối hợp ứng phó khi chất lượng không khí có nguy cơ diễn biến bất lợi.

2. Phân định trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và giám sát, tập trung làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị vận tải trong kiểm soát phát thải; vai trò của cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm; trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị vệ sinh môi trường trong duy trì vệ sinh đường phố, xử lý các điểm phát sinh ô nhiễm. Bên cạnh đó là cơ chế tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh của người dân.

3. Kết hợp giải pháp lâu dài với tăng cường phối hợp liên vùng, định hướng kiểm soát phát thải giao thông, phát triển giao thông công cộng xanh, mục tiêu và lộ trình triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội; đồng thời làm rõ vai trò của hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm và sự phối hợp với các địa phương lân cận trong kiểm soát những nguồn ô nhiễm có tác động liên vùng.

4. Cung cấp thông tin chính xác và phát huy vai trò cộng đồng, việc sử dụng dữ liệu chất lượng không khí từ các nguồn chính thống, truyền tải thông tin khách quan, có căn cứ và kịp thời, gắn với các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe. Tọa đàm cũng trao đổi về vai trò của báo chí, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các biện pháp giảm phát thải, phản ánh vi phạm và giám sát công tác bảo vệ môi trường.

Tọa đàm ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu làm rõ những khó khăn trong thực tiễn, trách nhiệm thuộc từng khâu và cách thức phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, lựa chọn biện pháp phù hợp đến phân công trách nhiệm, kiểm tra và giám sát kết quả thực hiện.

Qua đó, thống nhất về trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân tham gia thực hiện, giám sát các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí ở Hà Nội.