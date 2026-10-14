Tọa đàm về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã Hợp Thành

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tham gia tọa đàm có các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa trên địa bàn tỉnh; nghệ nhân, thầy mo, thầy cúng, người có uy tín, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và những người đang trực tiếp gìn giữ, thực hành, trao truyền văn hóa của các dân tộc trên địa bàn xã Hợp Thành.

Biên kịch sân khấu, Đạo diễn nghệ thuật Phùng Quang Mười - Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Đoan - Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành nhấn mạnh: “Yêu cầu đặt ra không chỉ là gìn giữ những di sản đã được ghi danh, mà còn phải quan tâm đến các giá trị văn hóa đang tồn tại trong đời sống của đồng bào các dân tộc; tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục thực hành, thế hệ trẻ được tiếp nhận và các giá trị đó được trao truyền qua các thế hệ”.

Trên địa bàn xã Hợp Thành hiện có 2 di sản được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm Thực hành Then của người Tày ở Việt Nam và Nghi lễ và trò chơi Kéo co. Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã cũng lưu giữ và thực hành nhiều di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiêu biểu như: Kéo co của người Tày, Giáy; Nghệ thuật The (múa) của người Tày; Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Xá Phó; Nghi lễ cấp sắc của người Dao; Chữ Nôm Dao; Nghi lễ cúng rừng của người Dao; nghệ thuật thêu trên trang phục người Dao…

Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trên địa bàn xã có chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, truyền dạy và giới thiệu di sản được quan tâm; một số giá trị văn hóa được phục dựng, duy trì và gắn với hoạt động phát triển sản phẩm địa phương, du lịch cộng đồng.

Đại biểu tham gia ý kiến tại buổi tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã đề xuất 14 ý kiến, tập trung vào các nội dung chính: quan tâm người kế cận, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học và thực hành các giá trị văn hóa; xác định, kết nối và hỗ trợ người đang nắm giữ, thực hành và trao truyền di sản; rà soát những giá trị có nguy cơ mai một, tư liệu hóa và tổ chức truyền dạy phù hợp; xem xét việc gắn bảo tồn với giáo dục, lễ hội, sản phẩm, nghề truyền thống, du lịch và sinh kế; làm rõ những việc có thể triển khai ở cấp xã, phối hợp hoặc lồng ghép nguồn lực, đề xuất cấp có thẩm quyền; phát huy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa…

Ông Đoàn Ngọc Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến - Bí thư Đảng uỷ xã Hợp Thành cho biết, toạ đàm là dịp để các đại biểu cùng lãnh đạo UBND xã Hợp Thành tham gia trao đổi sâu hơn về việc bảo tồn, thực hành và phát huy giá trị di sản, bảo đảm các hoạt động phát huy văn hóa gắn với đời sống cộng đồng, giữ gìn bản sắc và tạo lợi ích thiết thực cho người dân.

Từng cơ quan, đơn vị, từng thôn và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư về vai trò của văn hóa; tập trung bảo vệ những giá trị di sản có nguy cơ mai một, gắn bảo tồn văn hóa với giáo dục toàn diện, xây dựng con người Hợp Thành và môi trường văn hóa lành mạnh; gắn với triển kinh tế hộ gia đình, du lịch xanh và du lịch cộng đồng, bảo đảm lợi ích thiết thực của người dân. Đồng thời nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện, phân công rõ việc và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả.