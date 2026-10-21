Tọa đàm về hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu tại Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đề nghị các Sở, ngành và địa phương sử dụng ngay dữ liệu số để giảm thủ tục hành chính cho người dân.

Ngày 22/10, tọa đàm về hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu sẽ diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia dự kiến của đại diện cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và báo chí, tập trung vào mục tiêu quản lý đất đai minh bạch, hiệu quả.

Theo Giấy mời số 536/ANTĐ ngày 20/10/2026 của Ban Biên tập An ninh Thủ đô, tọa đàm với chủ đề “Hoàn thiện Luật Đất đai và Số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả” sẽ diễn ra lúc 9h ngày 22/10/2026 tại Hội trường Tòa soạn Báo An ninh Thủ đô, tầng 4, số 82 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Chương trình do Ban Biên tập An ninh Thủ đô phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, nhằm tạo diễn đàn trao đổi về việc hoàn thiện pháp luật đất đai gắn với ứng dụng công nghệ và số hóa dữ liệu trong công tác quản lý.

Hoàn thiện pháp luật gắn với yêu cầu minh bạch trong quản lý đất đai

Đất đai là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý và toàn xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, số hóa dữ liệu đất đai được xem là một trong những giải pháp có khả năng hỗ trợ cơ quan quản lý nâng cao chất lượng thông tin, giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy và cải thiện hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Việc xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác và có khả năng kết nối giữa các cơ quan có thể tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tra cứu, cập nhật và khai thác thông tin. Đây cũng là cơ sở để tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất.

Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình số hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng cập nhật biến động đất đai đến sự đồng bộ giữa hệ thống công nghệ và quy trình quản lý.

Dữ liệu được chuyển sang môi trường điện tử nhưng thiếu chính xác hoặc không được cập nhật thường xuyên vẫn có thể gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan thực thi. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là chuyển đổi hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử mà còn là bảo đảm thông tin được chuẩn hóa, quản lý thống nhất và khai thác đúng quy định.

Gần 100% số thửa đất trên địa bàn Hà Nội đã có trên bản đồ số.

Số hóa dữ liệu đất đai cần gắn với hiệu quả thực thi

Theo nội dung Giấy mời, tọa đàm dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý đất đai, Cục Chuyển đổi số thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội; lãnh đạo Phòng PC06, Công an TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường thuộc thành phố cùng phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Thành phần tham dự dự kiến cho thấy chương trình có sự kết nối giữa cơ quan quản lý chuyên ngành, đơn vị phụ trách chuyển đổi số và chính quyền địa phương, những chủ thể có vai trò trong việc triển khai, cập nhật và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.

Ở góc độ quản lý, cơ sở dữ liệu đất đai có thể hỗ trợ theo dõi biến động sử dụng đất, đối chiếu thông tin và phục vụ việc giải quyết các thủ tục liên quan. Đối với người dân và doanh nghiệp, hệ thống dữ liệu được tổ chức khoa học, có cơ chế truy cập phù hợp sẽ góp phần giảm thời gian tìm kiếm thông tin, hạn chế việc phải cung cấp lặp lại hồ sơ và tăng khả năng theo dõi quá trình giải quyết thủ tục.

Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu này, quá trình số hóa cần đi kèm với việc xác định rõ trách nhiệm cập nhật dữ liệu, kiểm soát chất lượng thông tin, bảo đảm an toàn hệ thống và bảo vệ dữ liệu theo quy định pháp luật.

Việc hoàn thiện pháp luật đất đai cũng cần được xem xét trong mối liên hệ với phương thức quản lý trên môi trường số. Khi quy trình nghiệp vụ và dữ liệu được kết nối hiệu quả, cơ quan quản lý có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời tăng cường khả năng kiểm tra và giám sát. Với chủ đề đặt ra, tọa đàm ngày 22/10 là dịp để các cơ quan, đơn vị tham dự trao đổi về mối quan hệ giữa hoàn thiện thể chế và ứng dụng công nghệ trong quản lý đất đai.

Thông qua diễn đàn này, những vấn đề liên quan đến yêu cầu minh bạch thông tin, hiệu quả khai thác dữ liệu và trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình thực thi có thể được tiếp tục làm rõ. Trong tiến trình chuyển đổi số, quản lý đất đai hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp giữa hành lang pháp lý phù hợp, dữ liệu đáng tin cậy và quy trình thực hiện thống nhất. Đây cũng là những yếu tố có ý nghĩa đối với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.