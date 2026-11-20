Tham dự buổi tọa đàm có đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, ngành nông nghiệp các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cùng các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp tác xã và chuyên gia.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Hà Duy

Mùa khô 2026-2027 được các cơ quan chuyên môn nhận định có nguy cơ diễn biến bất lợi do tác động của El Niño. Theo đánh giá, tại khu vực Tây Nguyên, diện tích cây trồng cần tưới nhưng nằm ngoài phạm vi cấp nước của công trình thủy lợi lên đến 735.000 ha (chiếm 76,4% diện tích), chủ yếu là cà phê, hồ tiêu.

Riêng Gia Lai có khoảng gần 115.000 ha cây lâu năm nằm ngoài phạm vi công trình thủy lợi; nguồn nước tưới cho cây trồng phụ thuộc đáng kể vào khả năng duy trì giếng, ao, suối và việc phối hợp sử dụng nước giữa các hộ.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cần chuyển mạnh từ ứng phó khi hạn hán xảy ra sang chủ động phòng ngừa, dự báo sớm, xác định cân đối nguồn nước theo tiểu vùng và hướng dẫn sử dụng nước tiết kiệm ngay từ đầu vụ. Các giải pháp về nước cần được triển khai đồng bộ với cơ cấu cây trồng, kỹ thuật canh tác, quản lý đất và tổ chức sản xuất.

Theo đó, buổi tọa đàm tập trung đánh giá thực trạng, dự báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước trong sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả khu vực Tây Nguyên mùa khô 2026-2027; cung cấp thông tin về dự báo nguồn nước, nguy cơ hạn hán, tình hình sản xuất và phương án chủ động bảo vệ cây trồng; chia sẻ giải pháp tưới nước tiết kiệm, quản lý độ ẩm đất, chăm sóc cây trồng trong điều kiện thiếu nước.

Buổi toạ đàm cũng giới thiệu các công nghệ tưới tiên tiến, ứng dụng hệ thống đo lường liên tục và chuyên gia giám sát từ xa trong quản lý nước tưới, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình cà phê nông lâm kết hợp, quản lý đất và nguồn nước tại các vùng sản xuất tập trung.