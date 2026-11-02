Tọa đàm và thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Tham dự chương trình có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, đại diện cơ quan quản lý di sản, chính quyền địa phương cùng đông đảo nghệ nhân, thanh đồng, cung văn và những người trực tiếp tham gia thực hành tín ngưỡng.

Tại tọa đàm, các ý kiến tập trung phân tích những giá trị nổi bật của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, đồng thời nhận diện những chuyển biến, thách thức trong quá trình thực hành di sản sau một thập kỷ được vinh danh.

Các nghệ nhân, thanh đồng và người thực hành tín ngưỡng tham gia buổi tọa đàm.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò của cơ quan quản lý và chính quyền địa phương trong bảo vệ không gian thực hành tín ngưỡng; xây dựng cơ chế phối hợp với cộng đồng, nghệ nhân và những người trực tiếp thực hành di sản.

Thông qua tọa đàm và hoạt động thực hành, chương trình góp phần kết nối các nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý với cộng đồng thực hành; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các chủ thể trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Thực hành nghi lễ Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ góp phần tái hiện không gian văn hóa tâm linh đặc sắc của người Việt.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ không chỉ thể hiện quan niệm của người Việt về các vị thần cai quản ba miền trời, nước và đất, mà còn phản ánh khát vọng về cuộc sống bình an, no đủ, hạnh phúc. Trong đó, các nghi lễ, âm nhạc, lời văn, trang phục, nghệ thuật diễn xướng và không gian thờ tự tạo nên một chỉnh thể văn hóa đặc sắc, kết tinh nhiều lớp giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh.