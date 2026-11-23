Tuy nhiên, trước nguy cơ suy giảm nguồn tài nguyên truyền thống cùng cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, ngành dầu khí đang đứng trước một "thách thức kép": vừa phải duy trì an ninh năng lượng bền vững, vừa phải đẩy nhanh tốc độ giảm phát thải và chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch.

Để nhận diện rõ thực trạng, phân tích các rào cản và tìm kiếm lời giải cho chặng đường chuyển đổi năng lượng xanh của các doanh nghiệp dầu khí, Báo Kiểm toán tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Chuyển đổi năng lượng xanh - Áp lực kép và lời giải cho doanh nghiệp dầu khí".

* Toạ đàm có sự tham gia của 03 vị khách mời:

- Ông NGÔ XUÂN ANH - Chánh Văn phòng, Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương

- Tiến sĩ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, nay là Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

- Tiến sĩ NGUYỄN QUỐC THẬP - Chủ tịch Hội Dầu Khí Việt Nam

* Địa điểm: Trường quay Tầng 7, Báo Kiểm toán, 111 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

* Thời gian: 10h, sáng Thứ Hai, ngày 23/11/2026.