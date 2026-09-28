Tọa đàm trực tuyến về tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

Các đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tọa đàm được tổ chức trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh, kết nối trực tuyến với 33 điểm cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và một số sở, ngành liên quan.

Theo kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, nội dung theo dõi năm nay tập trung vào hai nhóm vấn đề: thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các nội dung được tập trung theo dõi gồm: quản lý thực phẩm chức năng, kiểm nghiệm thực phẩm và quản lý các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đại biểu dự tọa đàm.

Tại tọa đàm, đại diện các đơn vị đã trao đổi về thực trạng tổ chức thi hành pháp luật; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật; đồng thời phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Các ý kiến tại tọa đàm là cơ sở để Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026.