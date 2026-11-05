TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN: KIỂM TOÁN KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP: NHẬN DIỆN ĐIỂM NGHẼN CHÍNH SÁCH, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số nên việc khơi thông các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI và dòng vốn tư nhân đổ vào các khu kinh tế, khu công nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Qua kiểm toán chuyên đề việc thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghiệp giai đoạn 2022-2024, Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra hàng loạt “điểm nghẽn” gây lãng phí nguồn lực đất đai, tài chính, làm giảm sức hút của môi trường đầu tư.
Báo Kiểm toán tổ chức Tọa đàm “Kiểm toán Khu kinh tế, Khu công nghiệp: Nhận diện điểm nghẽn chính sách, khơi thông nguồn lực đầu tư”.
Thời gian: 14h30, Thứ Năm, ngày 05/11/2026
Địa điểm: Trường quay tầng 7, Báo Kiểm toán
Tọa đàm có sự tham dự của 02 khách mời:
- Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II
- Ông Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nay là Ủy ban Kinh tế và Tài chính, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.
Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/vi/bai-viet/-toa-dam-truc-tuyen-kiem-toan-khu-kinh-te-khu-cong-nghiep-nhan-dien-diem-nghen-chinh-sach-khoi-thong-nguon-luc-dau-tu