TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN: KIỂM TOÁN KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP: NHẬN DIỆN ĐIỂM NGHẼN CHÍNH SÁCH, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ

Không chỉ thúc đẩy thương mại hàng hóa, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) còn mở ra dư địa hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, đầu tư, công nghệ tài chính (Fintech) và tài chính xanh. Trong bối cảnh Việt Nam hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, kinh nghiệm, nguồn lực và mạng lưới tài chính của Vương quốc Anh được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển của nền kinh tế.