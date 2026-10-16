Tọa đàm trí tuệ nhân tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Đây là hoạt động chuyên môn trọng tâm nhằm thúc đẩy tinh thần tự học, thực hành, đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, quản lý.

Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh phát biểu tại buổi toạ đàm.

Theo lãnh đạo BCI, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đang trở thành nhân tố quan trọng góp phần định hình phương pháp dạy và học. Tại tọa đàm, các đại biểu được trao đổi về những cơ hội AI mang lại cho giáo dục nghề nghiệp như cá nhân hóa lộ trình học tập, hỗ trợ thiết kế bài giảng E-learning, tự động hóa xử lý văn bản, tối ưu hóa công tác quản lý lớp học và hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn phân tích những thách thức khi ứng dụng AI, nhất là nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ, bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, bản quyền và tính trung thực học thuật. Nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong khai thác AI để soạn giáo án, xây dựng học liệu số, mô phỏng thực hành và hỗ trợ sinh viên tự học cũng được trao đổi.

Một trong những nội dung được thống nhất tại tọa đàm là thông điệp Ứng dụng AI để nâng cao năng lực con người nhưng AI không thay thế được tư duy và trách nhiệm người thầy. Theo đó, mỗi giảng viên cần chủ động kiểm chứng thông tin, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật dữ liệu trong quá trình sử dụng AI.

Buổi tọa đàm góp phần tạo động lực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của BCI, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục nghề nghiệp mở, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.