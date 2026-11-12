Tọa đàm "Tinh hoa Mộc Châu": Kết nối nguồn lực, nâng tầm chất lượng du lịch.

Tọa đàm "Tinh hoa Mộc Châu".

Tọa đàm là hoạt động trọng tâm trong chuỗi famtrip khảo sát kéo dài 3 ngày tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Trong chương trình, các đại biểu trực tiếp tham gia trải nghiệm, khảo sát và đánh giá chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và mô hình du lịch cộng đồng. Qua đó, có thêm cơ sở thực tiễn để nhận diện tiềm năng, đánh giá chất lượng sản phẩm và đề xuất giải pháp phát triển du lịch địa phương.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La phát biểu tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp lữ hành đã tập trung phân tích những hạn chế ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của du lịch Mộc Châu.

Chủ tịch Liên minh Du lịch Best Tour - Mộc Châu phát biểu tại tọa đàm.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Trong đó, hạ tầng du lịch, nhất là giao thông kết nối các điểm đến, chưa đồng bộ; một số cơ sở kinh doanh còn thiếu công trình vệ sinh đạt chuẩn. Hoạt động chợ đêm, chợ phiên chưa được tổ chức chuyên nghiệp, tình trạng thiếu niêm yết giá vẫn còn; sản phẩm du lịch về đêm chưa phong phú, chưa khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa địa phương. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ổn định giá tour tuyến và liên kết giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ cũng là những vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

Đại diện đơn vị lữ hành Hải Phòng phát biểu tại tọa đàm.

Từ thực tế khảo sát, đại diện các doanh nghiệp đề xuất Mộc Châu cần chú trọng phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm chuyên sâu, gắn với đặc trưng từng mùa như mùa hoa, mùa thu hoạch nông sản và khám phá văn hóa bản địa. Cùng với đó, cần xây dựng quy chuẩn chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm, phát triển sản phẩm du lịch ban đêm; thiết lập kênh thông tin thống nhất, cập nhật thường xuyên về điểm đến và dịch vụ. Việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp vận tải, đơn vị lữ hành và các điểm du lịch được xác định là giải pháp quan trọng nhằm tối ưu chi phí, ổn định giá tour và nâng cao trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Nghệ An chia sẻ tại tọa đàm.

Đại diện công ty du lịch tại Hà Nội góp ý tại tọa đàm.

Về phía Liên minh Du lịch Best Tour - Mộc Châu, đơn vị khẳng định vai trò kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ truyền thông, quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch Mộc Châu đến các thị trường trọng điểm. Các ý kiến tại tọa đàm sẽ được tổng hợp, làm cơ sở xây dựng định hướng, hướng dẫn chung về phát triển sản phẩm và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ trong hệ thống doanh nghiệp thành viên.

Tọa đàm "Tinh hoa Mộc Châu": Kết nối nguồn lực, nâng tầm chất lượng du lịch.

Tọa đàm góp phần tăng cường kết nối giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và đơn vị đưa khách. Đây cũng là cơ sở để Mộc Châu tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững.