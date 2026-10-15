Tọa đàm thanh niên Việt - Trung cùng vun đắp tương lai hữu nghị

Tham dự về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng; Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh. Về phía Đoàn đại biểu Trung Quốc có đồng chí Lưu Vân Vĩ, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; đại biểu thanh niên Việt Nam, Trung Quốc tham gia hành trình đỏ.

Các đại biểu Việt Nam tham dự tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về 4 chủ đề, tập trung vào dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại Pác Bó và những bài học đối với tuổi trẻ hôm nay; dấu ấn cách mạng, mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc và truyền thống hữu nghị Trung - Việt.

Các nội dung thảo luận đề cập việc đổi mới giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử cho thanh niên; đưa lịch sử đến gần hơn với thanh niên, đưa lý tưởng gắn với cuộc sống. Việc rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh của thanh niên trong thời đại số được đặt trong mối liên hệ với yêu cầu bồi đắp phẩm chất từ cội nguồn cách mạng. Đồng thời, trao đổi về trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiếp nối tình hữu nghị “đồng chí vừa là anh em”, phát huy vai trò sứ giả trẻ trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tinh thần hành động để kế thừa truyền thống, vun đắp tương lai.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc tham quan, tìm hiểu các địa điểm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Trước đó, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc tham quan, tìm hiểu các địa điểm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đây là hoạt động cuối trong chương trình “Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập” năm 2026 của đoàn đại biểu thanh niên hai nước tại Cao Bằng.

Tọa đàm tại Pác Bó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức của thanh niên về lịch sử, bồi dưỡng lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trao quà lưu niệm.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu trao quà lưu niệm, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc.