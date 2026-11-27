Dự và chỉ đạo tọa đàm có các đồng chí: Đại tá Đoàn Văn Uẩn, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 20; Đại tá Hồ Huỳnh Thanh Hằng, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Logistics Tân Cảng; Thượng tá Đặng Thanh Sơn, Phó giám đốc Marketing Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Đại tá Đoàn Văn Uẩn, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 20 phát biểu.

Quang cảnh tọa đàm.

Tại tọa đàm, thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa, những tình huống thực tiễn liên quan đến chấp hành kỷ luật Quân đội, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện văn hóa ứng xử Tân Cảng Sài Gòn được tái hiện sinh động, gần gũi. Nội dung các tiểu phẩm không chỉ tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn mà còn góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận diện những biểu hiện chưa đúng trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong chấp hành kỷ luật, xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, giàu bản sắc văn hóa Tân Cảng Sài Gòn.

Một tiểu phẩm sân khấu hóa tại chương trình.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tập trung trao đổi, làm rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên trong xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị. Đặc biệt, các ý kiến đi sâu phân tích những biểu hiện, nguyên nhân dẫn đến vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, lao động sản xuất; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nắm bắt, quản lý, định hướng tư tưởng cán bộ, nhân viên, người lao động; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên trao đổi tại tọa đàm.

Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm.

Buổi tọa đàm là diễn đàn ý nghĩa để cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn hệ thống giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và mỗi đoàn viên trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.