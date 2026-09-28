Tọa đàm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026)”

Các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Dự chương trình có các đồng chí: Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Đỗ Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Nam.

Cùng dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tỉnh đoàn; Sở Giáo dục và Đào tạo; phường Hà Nam, xã Gia Phong, xã Gia Hưng; thân nhân Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ; các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đại diện Ban thanh niên, Báo Tiền phong; Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Ninh Bình cùng 150 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Liệt sỹ khu vực Hà Nam.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương dâng hương tại Đền thờ Mười liệt sĩ nữ dân quân Lam Hạ.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ Mười liệt sĩ nữ dân quân Lam Hạ.

Trước khi tổ chức chương trình, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự chương trình đã đến dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ khu vực Hà Nam, Đền thờ Mười liệt sĩ nữ dân quân Lam Hạ và Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc Chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Chương trình Tọa đàm, gặp mặt, tặng quà thân nhân liệt sĩ và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026)" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, là dịp để tuổi trẻ hôm nay tìm hiểu, ghi nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì quê hương, đất nước. Qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

60 năm đã đi qua, thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều, nhưng sự hi sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ vẫn luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng, ghi nhớ và biết ơn. Các chị đã sống và chiến đấu bằng lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và ý chí kiên cường của tuổi trẻ. Sự hy sinh của các chị đã trở thành một phần không thể phai mờ trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương, đồng thời để lại một giá trị tinh thần sâu sắc về lòng yêu nước, lý tưởng sống và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Với tuổi trẻ, cách để tưởng nhớ những người đã hy sinh không chỉ là nhắc lại quá khứ, mà còn là biết trân trọng, tiếp nối và làm cho những giá trị của quá khứ tiếp tục sống trong hiện tại. Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và mong muốn Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh hiểu hơn về sự kiện lịch sử đặc biệt này, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu, suy ngẫm và bồi đắp niềm tự hào về truyền thống cách mạng; thêm trân trọng những người đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua Cuộc thi, những câu chuyện, tư liệu và dấu ấn về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã được lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Mỗi lượt tham gia, mỗi bài dự thi không chỉ là sự hưởng ứng một hoạt động tuyên truyền, mà còn là một cách để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

* Tại chương trình, các đại biểu tham gia Tọa đàm “Mười đóa hoa Lam Hạ - Ký ức còn mãi” với sự tham gia của các nhân chứng lịch sử, đại diện thân nhân nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

Các đại biểu tham gia Tọa đàm “Mười đóa hoa Lam Hạ - Ký ức còn mãi”.

Các đại biểu đã mang đến những câu chuyện, ký ức và góc nhìn chân thực về những năm tháng chiến đấu, hi sinh của các nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Những chia sẻ từ thân nhân, những người đã trực tiếp sống và chứng kiến thời kỳ lịch sử ấy giúp ký ức về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ được tiếp nối bằng những câu chuyện gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn cùng các đại biểu trao hoa cho các đại biểu tham gia Tọa đàm.

Đây cũng là dịp để những giá trị của lịch sử vừa được ghi nhớ qua tư liệu, vừa được truyền lại qua lời kể, qua sự gặp gỡ giữa các thế hệ, để hình ảnh, tinh thần và những điều tốt đẹp mà Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ để lại tiếp tục được thế hệ trẻ hôm nay đón nhận, trân trọng và tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong học tập, lao động, rèn luyện, cống hiến cho quê hương, đất nước.

* Thực hiện Kế hoạch số 45 ngày 5/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” được triển khai từ ngày 7/9 đến ngày 27/9/2026, với 3 tuần thi liên tiếp.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải nhất các tuần cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)”.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh, tạo sức lan tỏa trong tuổi trẻ. Qua đó, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về sự kiện lịch sử Lam Hạ, sự hy sinh anh dũng của Mười nữ dân quân pháo phòng không, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống quê hương.

Qua 3 tuần thi, Cuộc thi đã thu hút 112.536 thí sinh tham gia với 291.677 lượt dự thi. Nhiều đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia, tạo sức lan tỏa trong tuổi trẻ toàn tỉnh.

Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” cho Ban Chấp hành đoàn phường Nam Định.

Căn cứ kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho 3 cá nhân đạt giải nhất tuần là: Em Trần Thị Vân Hà, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Khánh Hội đạt giải nhất tuần thứ nhất; đồng chí Phạm Thị Hạnh, đoàn viên Chi đoàn Giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đạt giải nhất tuần thứ hai; đồng chí Nguyễn Thị Hương Sen, Bí thư chi đoàn Trường Tiểu học Hà Nam, đạt giải nhất tuần thứ ba; trao giải cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc gồm: 1 giải nhất cho Đoàn phường Nam Định; trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn tặng quà cho thân nhân Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Với tình cảm trân trọng, sự tri ân sâu sắc và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng những phần quà tới thân nhân Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ; tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Nam; trao tặng xã Gia Hưng và xã Gia Phong, mỗi đơn vị 5 bộ máy vi tính, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng công nghệ trong công tác, học tập, tiếp cận thông tin và triển khai các hoạt động chuyển đổi số tại các địa phương.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam tặng biểu trưng máy tính phục vụ chuyển đổi số cộng đồng cho đại diện xã Gia Phong và xã Gia Hưng.