Toàn cảnh Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình” tại Quảng Trị ngày 25/9. (Nguồn: BTC)

Tọa đàm là diễn đàn trao đổi về giá trị của hòa bình trong một thế giới nhiều biến động, đồng thời góp phần thúc đẩy đối thoại, hiểu biết, hòa giải và hợp tác vì tương lai phát triển bền vững.

Từ vùng đất ký ức đến không gian đối thoại vì hòa bình

Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tổ chức Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình” tại tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị là vùng đất mang trong mình những dấu ấn sâu đậm của lịch sử dân tộc, nơi ký ức về chiến tranh, những mất mát, hy sinh và khát vọng hòa bình được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Trong hành trình phát triển hôm nay, những ký ức ấy không chỉ được gìn giữ như một phần của lịch sử mà còn được chuyển hóa thành động lực hướng tới tương lai. Từ một vùng đất từng chịu nhiều đau thương, Quảng Trị đang từng bước khẳng định vai trò là không gian kết nối, đối thoại, hòa giải và lan tỏa thông điệp hòa bình.

Với ý nghĩa đó, Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình” được tổ chức như một diễn đàn đối thoại đa chiều về hòa bình trong bối cảnh thế giới hiện nay, quy tụ các nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, chuyên gia và đại diện các tổ chức quốc tế cùng chia sẻ góc nhìn, trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời thúc đẩy kết nối, tăng cường hợp tác quốc tế vì hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình”. (Nguồn: BTC)

Hòa bình là một quá trình cần được vun đắp mỗi ngày

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, cho rằng, những câu chuyện và bài học từ Việt Nam, từ Quảng Trị - một vùng đất từng đi qua chiến tranh nhưng đang từng ngày vươn lên trong hòa bình, đóng góp thêm một tiếng nói vào cuộc đối thoại chung của nhân loại về hòa bình và hòa giải.

“Hòa bình không chỉ là đích đến. Hòa bình còn là một quá trình cần được vun đắp mỗi ngày bằng đối thoại thay cho đối đầu, bằng hợp tác thay cho chia rẽ, bằng lòng tin thay cho nghi kỵ và bằng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc".

Thông điệp này cũng thể hiện tinh thần xuyên suốt của Tọa đàm: Nhìn nhận ký ức chiến tranh không chỉ để nhắc nhớ về những mất mát của quá khứ mà còn để biến ký ức thành động lực vun đắp hòa bình, hữu nghị và hợp tác vì tương lai.

Ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, phát biểu khai mạc Tọa đàm. (Nguồn: BTC)

Đặc biệt, thông điệp của nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Bình gửi tới Tọa đàm đã đặt sự kiện trong một mạch ý nghĩa rộng hơn: Từ ký ức về chiến tranh để củng cố quyết tâm gìn giữ hòa bình, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và mở rộng hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức và cộng đồng.

Ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, đọc thông điệp của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi tới Tọa đàm. (Nguồn: BTC)

Đối thoại về giá trị của hòa bình trong thế giới biến động

Tọa đàm gồm hai phiên thảo luận với các chủ đề “Giá trị của hòa bình trong thế giới biến động hiện nay” và “Kiến tạo văn hóa hòa bình vì tương lai phát triển bền vững”.

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu đã trao đổi từ nhiều góc độ như lịch sử, đối ngoại nhân dân, hòa bình trong kỷ nguyên mới, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác quốc tế và phát triển.

Những góc nhìn và kinh nghiệm được chia sẻ góp phần làm rõ ý nghĩa của hòa bình, từ việc nhìn nhận, gìn giữ ký ức và hàn gắn những tổn thương của quá khứ đến việc xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại và mở rộng hợp tác vì tương lai.

Các diễn giả trao đổi về giá trị của hòa bình trong thế giới biến động và kiến tạo văn hóa hòa bình vì tương lai phát triển bền vững. (Nguồn: BTC)

Bên cạnh đó, chương trình đã trao các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập, trong đó có những em chịu ảnh hưởng từ hậu quả chiến tranh.

Những suất học bổng là nguồn động viên để các em tiếp tục vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Qua đó, tinh thần của Tọa đàm được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần lan tỏa các giá trị hòa bình, nhân ái, hợp tác và phát triển.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái và tinh thần hòa bình. (Nguồn: BTC)

Lan tỏa thông điệp hòa bình từ Quảng Trị

Trong khuôn khổ Tọa đàm, toàn thể đại biểu đã cùng ký Thông điệp Hòa bình gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Thông điệp là tiếng nói chung của các đại biểu trong nước và quốc tế về khát vọng gìn giữ hòa bình, được gửi đi từ Quảng Trị.

Các đại biểu ký Thông điệp Hòa bình trên Lá cờ Hòa bình. (Nguồn: BTC)

Thông điệp Hòa bình hôm nay được lan tỏa với lời nguyện ước: “Chúng tôi ở đây, cùng nắm tay nhau ước nguyện: Hòa bình đến với mọi người, mọi nhà, mọi quốc gia! Không có chiến tranh với bất cứ ai, bất cứ ở đâu và bất cứ lý do gì!”.

Thông điệp được thể hiện bằng sáu ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc, gồm: tiếng Arab, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Các đại biểu cùng ký tên lên Lá cờ Hòa bình như một biểu tượng của sự đồng thuận, đoàn kết và khát vọng về một thế giới hòa bình. Một lá cờ sẽ được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc, mang theo thông điệp hòa bình từ Quảng Trị, một lá cờ khác được lưu giữ tại tỉnh Quảng Trị như một dấu ấn của sự kiện và lời nhắn gửi về khát vọng hòa bình được các đại biểu cùng chung tay vun đắp.

Thả chim bồ câu gửi gắm ước nguyện hòa bình

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động “Thả chim bồ câu ước nguyện hòa bình” được tổ chức tại Tượng đài Mẹ Suốt bên dòng sông Nhật Lệ. Những cánh chim bồ câu tung bay bên Tượng đài Mẹ Suốt, gửi gắm thông điệp tri ân quá khứ, trân trọng hiện tại và chung tay vun đắp một tương lai hòa bình, hữu nghị.

Những cánh chim bồ câu mang theo ước nguyện hòa bình bên Tượng đài Mẹ Suốt. (Nguồn: BTC)

Hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng, kết nối những ký ức của một vùng đất từng trải qua chiến tranh với khát vọng về một tương lai hòa bình. Từ việc nhìn lại quá khứ, chương trình hướng tới việc lan tỏa những giá trị nhân văn của hòa bình trong đời sống hôm nay.

Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình” đã mở ra không gian trao đổi, kết nối và chia sẻ giữa các đại biểu về những vấn đề liên quan đến hòa bình, hòa giải, hợp tác và phát triển bền vững.

Tọa đàm cũng giúp giới thiệu rộng rãi hơn về Quảng Trị - vùng đất của ký ức, hòa giải và hướng tới tương lai, đồng thời lan tỏa hình ảnh Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, đề cao đối thoại, hữu nghị và hợp tác. Qua đó, chương trình mong muốn góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước, vì một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Công ty Cổ phần Truyền thông Đối ngoại Việt Nam - VRI Media Group là đối tác truyền thông của Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình”, đồng hành cùng Ban tổ chức trong công tác truyền thông và lan tỏa thông điệp, giá trị của chương trình đến công chúng trong nước và quốc tế.