Tọa đàm 'Phụ nữ lãnh đạo trong kỷ nguyên mới'

Tham dự có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Viettel Cao Bằng.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về cơ hội, thách thức đối với phụ nữ trong tiếp cận và làm chủ công nghệ số; yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, nâng cao kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong công việc; làm rõ nhu cầu hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong đào tạo, kết nối chuyên gia, ứng dụng công nghệ vào quản lý, giáo dục, hoạt động Hội và phát triển kinh tế số.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của từng đơn vị, 5 đơn vị, gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Viettel Cao Bằng thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Theo nội dung ký kết, các bên định hướng phối hợp bồi dưỡng kỹ năng số cho nữ cán bộ, giáo viên và hội viên phụ nữ; hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong quản lý, giáo dục và hoạt động Hội; kết nối chuyên gia, nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến; hướng dẫn sử dụng các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm địa phương; tăng cường chia sẻ kiến thức về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Các hoạt động hợp tác sẽ được triển khai căn cứ nhu cầu thực tế, khả năng và nguồn lực của từng bên, bảo đảm phù hợp chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật. Qua đó, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Hội, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghệ; góp phần nâng cao năng lực số, phát huy vai trò của phụ nữ trong đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương

Lãnh đạo Viettel Cao Bằng tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu nhân ngày 20/10.

Nhân dịp này, lãnh đạo Viettel Cao Bằng tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu, ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong công tác quản lý, giáo dục, hoạt động Hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.