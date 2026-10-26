Tọa đàm phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với chuyển đổi số ở vùng dân tộc thiểu số
Chiều 26/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Viện Dân tộc học và Tôn giáo học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức tọa đàm cấp tỉnh với chủ đề “Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với chuyển đổi số ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn: Vấn đề đặt ra và kiến nghị”. Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh và đại diện Viện Dân tộc học và Tôn giáo học đồng chủ trì buổi tọa đàm.
Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của một số sở, ngành của tỉnh cùng đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở VHTT&DL.
Tọa đàm được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9878/VP-KTCN ngày 21/10/2026 nhằm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu “Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc góp phần phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số” và Kế hoạch làm việc của Đoàn công tác Viện Dân tộc học và Tôn giáo học tại Lạng Sơn.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe đại diện các đơn vị trình bày các báo cáo tham luận tập trung đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; các mô hình, giải pháp phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số; xây dựng và nhân rộng mô hình các câu lạc bộ văn hóa dân gian; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.
Trên cơ sở đó, các đại biểu dự tọa đàm đã tập trung trao đổi, thảo luận chuyên sâu về nhiều vấn đề thiết thực xuất phát từ thực tiễn. Trong đó, tập trung làm rõ công tác tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình du nhập các hiện tượng tôn giáo mới và công tác quản lý Nhà nước tại địa phương; mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế, thích ứng trong bối cảnh mới.
Các đại biểu cũng phân tích năng lực tiếp cận công nghệ của người dân trong phát triển các sản phẩm văn hóa truyền thống, sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số; nhận diện nguy cơ mai một của văn hóa chợ truyền thống trước sự phát triển của công nghệ số, đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của ngành chức năng và các địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp.
Chương trình tọa đàm là hoạt động mở đầu trong chuỗi kế hoạch làm việc của Đoàn công tác Viện Dân tộc học và Tôn giáo học tại tỉnh Lạng Sơn (từ 26/10 - 3/11/2026). Thông qua tọa đàm nhằm tổng hợp các luận cứ khoa học, thực tiễn và cơ sở dữ liệu quan trọng, góp phần đề xuất các chính sách, giải pháp thiết thực giúp Lạng Sơn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/toa-dam-phat-huy-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-gan-voi-chuyen-doi-so-o-vung-dan-toc-thieu-so-5107259.html