Tọa đàm phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với chuyển đổi số ở vùng dân tộc thiểu số

Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của một số sở, ngành của tỉnh cùng đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở VHTT&DL.

Thành viên Đoàn công tác của Viện Dân tộc học và Tôn giáo học phát biểu tại buổi tọa đàm

Tọa đàm được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9878/VP-KTCN ngày 21/10/2026 nhằm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu “Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc góp phần phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số” và Kế hoạch làm việc của Đoàn công tác Viện Dân tộc học và Tôn giáo học tại Lạng Sơn.

Thành viên Đoàn công tác của Viện Dân tộc học và Tôn giáo học phát biểu thảo luận tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe đại diện các đơn vị trình bày các báo cáo tham luận tập trung đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; các mô hình, giải pháp phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số; xây dựng và nhân rộng mô hình các câu lạc bộ văn hóa dân gian; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi tọa đàm

Trên cơ sở đó, các đại biểu dự tọa đàm đã tập trung trao đổi, thảo luận chuyên sâu về nhiều vấn đề thiết thực xuất phát từ thực tiễn. Trong đó, tập trung làm rõ công tác tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình du nhập các hiện tượng tôn giáo mới và công tác quản lý Nhà nước tại địa phương; mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế, thích ứng trong bối cảnh mới.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại buổi tọa đàm

Các đại biểu cũng phân tích năng lực tiếp cận công nghệ của người dân trong phát triển các sản phẩm văn hóa truyền thống, sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số; nhận diện nguy cơ mai một của văn hóa chợ truyền thống trước sự phát triển của công nghệ số, đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của ngành chức năng và các địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi tọa đàm

Chương trình tọa đàm là hoạt động mở đầu trong chuỗi kế hoạch làm việc của Đoàn công tác Viện Dân tộc học và Tôn giáo học tại tỉnh Lạng Sơn (từ 26/10 - 3/11/2026). Thông qua tọa đàm nhằm tổng hợp các luận cứ khoa học, thực tiễn và cơ sở dữ liệu quan trọng, góp phần đề xuất các chính sách, giải pháp thiết thực giúp Lạng Sơn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.