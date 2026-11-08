Tọa đàm 'Pháp luật với chiến sĩ - Từ nhận thức đến hành động'

Các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 tham dự buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 tham dự buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Dự buổi tọa đàm có Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34, Thượng tá Hoàng Thanh Đức; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 (tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Văn Xoan; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 (tỉnh Quảng Ngãi) Mai Văn Chinh; cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học phổ thông Đăk Tô.

Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn, Thượng tá Hoàng Thanh Đức phát biểu tại tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đời sống của quân nhân; làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thông qua các tình huống thực tiễn, báo cáo viên phân tích, giải đáp những vấn đề thường gặp trong quá trình công tác, sinh hoạt, học tập và thực hiện nhiệm vụ, giúp bộ đội hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và khả năng vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 Nguyễn Văn Xoan phát biểu tại tọa đàm

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, hỏi đáp trực tiếp giữa Ban Tổ chức với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, nhiều câu hỏi và tình huống pháp lý gắn với đời sống, sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ của quân nhân được đưa ra trao đổi, thảo luận. Các báo cáo viên đã phân tích, giải đáp cụ thể, dễ hiểu, sát với thực tiễn, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Thượng tá Nguyễn Bá Hưng phát biểu tại buổi tọa đàm

Thông qua hình thức trao đổi, thảo luận và giải đáp các tình huống pháp lý, buổi tọa đàm không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức pháp luật mà còn góp phần chuyển biến nhận thức thành hành động cụ thể trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức thượng tôn pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật trong đơn vị.

Chiến sĩ Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 nhận quà tặng tại buổi tọa đàm

Hoạt động cũng góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn và Trung đoàn 24 trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa pháp luật lành mạnh, nền nếp chính quy, kỷ luật nghiêm minh, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.