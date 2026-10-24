Tọa đàm 'Những ngón tay nhảy múa' đưa ngôn ngữ ký hiệu đến gần hơn với công chúng

Toạ đàm là cơ hội để người điếc được chia sẻ tiếng nói của mình đến với công chúng. (Ảnh: KHÁNH LY)

Nằm trong chuỗi sự kiện “Đồng cam cộng hưởng - Tuần lễ Sân khấu và nghệ thuật trình diễn bao hàm” do mạng lưới EUNIC Việt Nam (mạng lưới các Viện Văn hóa quốc gia thuộc châu Âu tại Việt Nam) tổ chức, tọa đàm “Những ngón tay nhảy múa” do Viện Goethe Hà Nội thực hiện.

Chương trình là nơi người khuyết tật có cơ hội được chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của bản thân bằng ngôn ngữ ký hiệu, qua đó tăng cường sự kết nối, giúp họ tự tin lan tỏa những góc nhìn đa dạng về cộng đồng người khuyết tật.

“Những ngón tay nhảy múa” được dẫn dắt bởi điều phối viên Nguyễn Thanh Phương, với sự tham gia của các diễn giả Anna Hương, Baron Phạm, Xie Shun Hiếu và Võ Duy.

Là những diễn viên múa người Điếc thuộc dự án “Lắng Nghe Điểm Chạm”, các diễn giả chia sẻ hành trình thực hành nghệ thuật của mình, từ những buổi workshop đầu tiên đến khi biểu diễn trên sân khấu.

Tham gia tọa đàm là các diễn viên khiếm thính trong vở kịch “Lắng Nghe Điểm Chạm” được biểu diễn tại Rạp Chuông Vàng vào tối 23/10. (Ảnh: KHÁNH LY)

Tọa đàm tập trung trao đổi những câu chuyện thực tế, khó khăn mà người khuyết tật gặp phải trong quá trình hòa nhập cộng đồng, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm giúp họ thêm tự tin trong cuộc sống. Trong đó, việc phổ biến ngôn ngữ ký hiệu và nâng cao nhận thức cộng đồng cũng là vấn đề được quan tâm.

Xuyên suốt tọa đàm, các khách mời lần lượt chia sẻ những câu chuyện cá nhân, trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày và cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp, bày tỏ cảm xúc. Qua đó, người tham dự có cơ hội hiểu hơn về đời sống của người điếc, những thuận lợi và khó khăn trong giao tiếp cũng như nhu cầu được lắng nghe, thấu hiểu của họ.

Diễn giả Võ Duy trổ tài ảo thuật giao lưu với người tham gia. (Ảnh: KHÁNH LY)

Ngoài ra, bốn diễn giả còn đề cập đến các trải nghiệm diễn xuất, tập luyện trong suốt thời gian tham gia dự án kịch “Lắng Nghe Điểm Chạm”, nơi họ được tỏa sáng trên sân khấu và khẳng định vai trò của bản thân trong việc sáng tạo nghệ thuật.

Bên cạnh những câu chuyện được chia sẻ, tọa đàm còn ghi nhận nhiều câu hỏi từ khách tham dự xoay quanh cách giao tiếp và tương tác với người điếc. Thông qua phần giao lưu, chương trình cũng góp phần cung cấp thêm kiến thức về ngôn ngữ ký hiệu, khuyến khích sự chủ động tìm hiểu và thích nghi trong giao tiếp.

Chia sẻ tại tọa đàm, điều phối viên Nguyễn Thanh Phương cho rằng những rào cản và thách thức trong giao tiếp của các nghệ sĩ khuyết tật cũng có thể trở thành cơ hội để tìm kiếm cách làm việc phù hợp và hiệu quả hơn với họ. Từ những khó khăn, anh Phương cho biết chúng ta có thể đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, góp phần tạo điều kiện để nghệ sĩ khuyết tật tự tin tham gia vào đời sống nghệ thuật.

Qua câu chuyện chân thực và hoạt động giao lưu trực tiếp, tọa đàm “Những ngón tay nhảy múa” mở ra cơ hội để người điếc thể hiện tiếng nói, bản sắc và khả năng sáng tạo của mình. Chương trình cũng góp phần đưa ngôn ngữ ký hiệu đến gần hơn với công chúng, từ đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về khả năng sáng tạo và tham gia hoạt động nghệ thuật của người điếc, thúc đẩy sự thấu hiểu và xây dựng môi trường giao tiếp cởi mở.