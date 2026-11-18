Đại diện bà con nêu những vướng mắc về quy định tại toạ đàm. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 16/11, tại Ngôi nhà Hữu nghị ở thủ đô Minsk (Belarus) đã diễn ra cuộc Tọa đàm chủ đề "Người Việt Nam tại Belarus" với sự tham gia của đại diện chính quyền sở tại, lãnh đạo Đại sứ quán và Cộng đồng Việt Nam tại Belarus.

Sự kiện mở ra kênh đối thoại của cộng đồng người Việt tại Belarus với chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bà con người Việt trong hòa nhập xã hội và đóng góp vào sự phát triển của sở tại, nhằm vun đắp và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Belarus.

Sáng kiến do Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus cùng Hiệp hội Hữu nghị và Giao lưu văn hóa với nước ngoài của Belarus (BelOD) phối hợp tổ chức.

Tham dự sự kiện về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Belarus Trương Công Đạo, một số đại diện bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Belarus, cùng một số người bạn của Việt Nam như Chủ tịch Đoàn Chủ tịch BelOD Nina Ivanova, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Belarus đã tham gia chiến đấu tại Việt Nam Vasily Bragu. Đối thoại từ phía Belarus có đại diện Bộ Ngoại giao, Cục Quốc tịch và Di trú thuộc Bộ Nội vụ Belarus, Tổng cục Tư pháp thuộc Ủy ban Hành chính Thành phố Minsk.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch BelOD Nina Ivanova khẳng định tình cảm thủy chung, gắn bó giữa nhân dân cũng như thế hệ trẻ hai nước là không gì lay chuyển, đồng thời nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2025 đã tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Trên cương vị của mình, bà Nina Ivanova khẳng định Hiệp hội Hữu nghị và Giao lưu văn hóa với nước ngoài sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị này.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của chính quyền và nhân dân Belarus dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng Tổ quốc trước đây cũng như đối với cộng đồng người Việt hiện nay, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đánh giá cao quan hệ giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó có đóng góp quan trọng trên kênh đối ngoại nhân dân với các hoạt động giao lưu nhân dân phong phú trong năm qua.

Đại sứ khẳng định bà con cộng đồng người Việt Nam tại Belarus rất có ý thức và nỗ lực hội nhập, tuân thủ pháp luật sở tại và đóng vai trò là nhịp cầu vững chắc cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Đại sứ bày tỏ mong muốn chính quyền tại Belarus quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa cho bà con người Việt sinh sống tại Belarus, sớm giải quyết một số vướng mắc về hành chính và hộ tịch.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Belarus Trương Công Đạo bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền Belarus và sự đồng hành sát sao của Đại sứ quán; nhấn mạnh cộng đồng người Việt luôn mong muốn sinh sống, học tập và làm việc ổn định, lâu dài tại Belarus, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết tương trợ và đóng góp cho xã hội sở tại.

Các cựu chiến binh Belarus cũng như các đại biểu tham dự đều đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Belarus, khẳng định đây là cộng đồng đoàn kết, luôn chấp hành pháp luật sở tại và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa của Belarus; mong muốn ngày càng có nhiều hơn người Việt Nam đến sinh sống, học tập và làm việc tại Belarus.

Tại tọa đàm, một số bà con đã đại diện nêu ra một số vướng mắc trong quá trình sinh sống, làm việc, kinh doanh, các thủ tục hành chính. Đại diện phía bạn đã lắng nghe rất thiện chí, thẳng thắn trao đổi và giải đáp nhiều vấn đề cộng đồng quan tâm liên quan đến hộ tịch, thủ tục cư trú, điều kiện kinh doanh, bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục và sinh hoạt cộng đồng.

Tọa đàm diễn ra trong không khí cởi mở, chân tình, không chỉ góp phần củng cố quan hệ hai nước trên kênh ngoại giao nhân dân mà còn giúp tháo gỡ một số khó khăn về pháp lý cho bà con cộng đồng.

Điều quan trọng hơn buổi toạ đàm đã mở ra một kênh đối thoại khá trực tiếp giữa bà con kiều bào và chính quyền sở tại, hỗ trợ bà con nâng cao hiểu biết pháp luật, nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình tại nước sở tại, giúp chính quyền hiểu thêm về cộng đồng người Việt, tạo điều kiện cho cộng đồng, tăng cường thêm sự kết nối, xuất phát từ mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus./.